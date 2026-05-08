Exclusivo: disidencias de ‘Calarcá’ habrían pagado a coronel del Ejército a cambio de información de Inteligencia

Un nuevo giro parece dar el caso de alias Calarcá y su presunta injerencia al interior de las Fuerzas Militares.

Noticias RCN conoció en exclusiva el interrogatorio ante la Fiscalía de dos exguerrilleros de las disidencias de las Farc que habrían estado involucrados en la infiltración a uniformados en un batallón del Ejército.

De acuerdo con lo relatado por los disidentes, la información más sensible del Ejército habría tenido un precio: Sesenta millones de pesos mensuales a cambio de información importante sobre los movimientos militares en contra de las disidencias de ‘Calarcá’.

Disidencias habrían pagado a un supuesto coronel ‘Gómez’

En un documento, los exguerrilleros describieron una presunta infiltración a la Inteligencia Militar que, de confirmarse, comprometería información estratégica del Estado. Según el interrogatorio, un supuesto coronel del Ejército, identificado únicamente con el alias de Gómez, habría alertado a la estructura armada sobre operativos militares, movimientos de tropas, denuncias por extorsión e, incluso, sobre los equipos de comunicación que estaban siendo rastreados por Inteligencia.

Había un coronel del Ejército Nacional del Batallón Rooke que se hacía llamar GÓMEZ, donde él nos filtraba la información de todos los movimientos operacionales hacia el frente Joaquin González, la comunicación la manejaba directamente ALEXIS GUERRA o ‘CANCHARINO’. Dicho coronel le informaba a ‘CANCHARINO’ cuando iba haber operativo, cuando se iban a mover, el movimiento de las motorizadas meteoro.

Según el mismo interrogatorio, las filtraciones iban mucho más allá de revelar operaciones militares. En el testimonio aseguran que el supuesto oficial advertía cuándo una víctima denunciaba una extorsión.

Quiénes denunciaban cuando se hacían las exigencias económicas o extorsiones, cómo pasó en un caso relevante, fue una comerciante de Chaparral, donde el coronel le envió el informe a ‘CANCHARINO’, que la comerciante lo había denunciado y le envió vía WhatsApp los pantallazos de una videollamada y le manifestó que tuviera cuidado con esa señora, que lo había denunciado en el batallón Domingo Caicedo de Chaparral.

La información entregada por el supuesto coronel a las disidencias

Los testigos afirman que el supuesto coronel les indicaba qué equipos debían cambiar para evitar ser detectados por Inteligencia. Hablan también de una antena Starlink que tuvieron que cambiar en tres ocasiones porque el avión plataforma los tenía identificados, así como celulares y un computador portátil.

Esta pieza clave sostiene que esas filtraciones permitieron frustrar operaciones militares. En uno de los apartes, un testigo relata que, tras recibir una alerta del llamado coronel sobre el movimiento de las tropas, estas llegaron después de dos horas al punto exacto donde estaba ‘Cancharino’ y ya no encontraron a nadie.

En otro episodio, aseguran que alias Marcos recibió una llamada advirtiéndole que “ya lo tenían cercado”, lo que, según el relato, permitió su fuga antes del ingreso de los militares.

Los millonarios pagos de las disidencias a cambio de información de Inteligencia

Pero el fragmento más delicado aparece después de la muerte de alias Cancharino. Según el documento, alias Calarcá ordenó mantener el contacto con el supuesto coronel y garantizar un pago permanente por la información.

La frase quedó consignada así: “Teníamos que tener la nómina de 60 millones de pesos mensuales para dicho coronel, donde el responsable de esa nómina y el que se quedó con el contacto fue alias EFRÉN”.

Al parecer, ‘Efrén’ habría recibido toda la información suministrada por el coronel, relacionada con las operaciones militares, los temas de teléfonos interceptados, y la ubicación de tropas en el área.

El mismo interrogatorio asegura que esos pagos sí se habrían realizado a través de ‘Giovanny’ y por orden directa de alias Calarcá. Según esto, sería el mismo ‘Giovanny’ quien manejaba todo directamente con el coronel.

La declaración también atribuye al supuesto coronel una frase pronunciada después de la muerte de alias Cancharino. Según el relato, tras identificar a quien habría entregado información al Ejército, dijo: “ese hombre lo comprometió y lo hizo matar… pero no se preocupen muchachos que yo tengo todo para hacerle daño”.

El testigo agregó que, tiempo después, “lo último que escuché fue que lo habían desaparecido”.