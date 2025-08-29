Anne Hathaway sufre fuerte caída durante las grabaciones de 'El diablo viste a la moda 2'

Los fanáticos de la icónica película 'El diablo viste a la moda' han manifestado su gran emoción al ser testigos de la reaparición de sus protagonistas para grabar la secuela de la famosa película que marcó a toda una generación.

Las tomas de las grabaciones, que ya iniciaron durante el pasado mes de julio, se han viralizado en redes sociales a raíz de la importancia de las locaciones exteriores para el filme. Por eso, algunos fragmentos ya son populares en internet donde son replicados por millones de internautas.

Anne Hathaway sufre fuerte caída grabando

La reconocida actriz es tendencia en redes sociales al regresar nuevamente a su personaje de Andrea Sachs, quien volvería al ruedo al protagonizar una mujer renovada, fresca, y sobre todo, a la vanguardia de la moda. Aunque sus looks se han llevado la atención, de manera significativa, un accidente se tomó las redes sociales.

Durante la escena, la mujer tenía que disponerse a salir de una vivienda que en su entrada posee unas pequeñas escaleras. Sin embargo, la altura de los tacones que llevaba puestos y la velocidad que implementó para bajar le jugaron una mala pasada ya que la mujer cayó sentada mientras que su pierna izquierda quedó atrapada hacia atrás.

Aunque su acción fue levantarse rápidamente para continuar con su trabajo, la producción decidió cortar la escena para evaluar las posibles afectaciones que pudo haber padecido a raíz de la caída.

Ante la preocupación del grupo de trabajo, la mujer tuvo que repetir la escena por lo que en dicha oportunidad tomó la determinación de bajar despacio mientras le daba un gran mordisco a una donna que llevaba en su mano.

No cabe duda de que Hathaway resalta por su profesionalismo, pues la mujer ha tenido que enfrentar un sin fin de accidentes durante la filmación de otras producciones en las que también ha participado.

'El diablo viste a la moda 2'

Los fanáticos han viralizado diferentes fragmentos en los que se ve de regreso a los principales actores de la cinta como Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Aunque aún se desconocen detalles de la trama, algunos internautas han manifestado que la nueva cinta combinaría detalles del primer filme con una nueva personalidad de Andrea Sachs, quien llegaría a enfrentar a la soberbia e incomprendida Miranda Priestly.