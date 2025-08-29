CANAL RCN
Karol G será la primera latina en cantar en el Vaticano junto a Pharrell y Andrea Bocelli

La cantante antioqueña hará historia al convertirse en la primera artista latina en cantar en el magno escenario.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
06:41 a. m.
Carolina Giraldo ha hecho historia con su música, y no es para menos, ya que ha logrado transformar el reggaetón al integrar otros géneros musicales con los que ha conquistado la cima de las listas de reproducción más importante del mundo.

Sin embargo, su música ha trascendido de los escenarios ya que la antioqueña se convertirá en la primera cantante latina que se presentará en el concierto que se realizará en la plaza de San Pedro.

Karol G cantará en el Vaticano

La intérprete de ‘Papasito’ es una de las artistas confirmadas que se presentarán en el primer concierto en la historia del Vaticano. Bajo el título de 'Grace For The World', el evento irá dirigido por el artista Pharrell y Andrea Bocelli y celebrará el cierre de la tercera Reunión Mundial sobre Fraternidad Humana.

El show se transmitirá en vivo el próximo 13 de septiembre por lo que la voz de la antioqueña también irá acompañada de otros artistas como Teddy Swims, John Legend, entre otros, y un coro internacional de aproximadamente 250 personas.

El corazón del Vaticano verá brillar la voz de estos artistas, quienes tendrán en su presentación un emblemático show visual en el que se espera un despliegue de drones que evocarán una atmósfera religiosa y espiritual en la que la paz busca romper colores, razas e idiomas para unirse en una sola voz de esperanza y fe.

Los fanáticos podrán disfrutar del histórico show por medio de diferentes plataformas como Disney + ,Hulu y ABC News. Sin duda alguna, este gran logro marcará un hito trascendental en la carrera de la mujer, pues esta participación ratifica una vez más que la ‘Bichota’ es una de las exponentes más fuertes de la música latina.

Karol G conquistará París

Por otro lado, Giraldo no ha parado de dar sobre qué hablar durante los meses más recientes ya que con su álbum ‘Tropicoqueta’ ha alcanzado grandes logros con los que ha posicionado su carrera como una de las más cotizadas en la historia.

Por esto, su música y show llegarán al exclusivo Crazy Horse, el prestigioso cabaret ubicado en París, en donde la cantante dará ocho presentaciones únicas que combinan la esencia de la sensualidad, la música, la libertad y la feminidad de la paisa.

