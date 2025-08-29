Horóscopo de hoy: viernes 29 de agosto de 2025
Este viernes 29 de agosto, la jornada invita a tomar decisiones con claridad y equilibrio.
Algunos signos sentirán la necesidad de cerrar ciclos y escuchar más a su intuición, mientras que otros tendrán la oportunidad de brillar en lo profesional o reforzar vínculos personales. El dinero y la organización estarán en primer plano, así como la importancia de cuidar la salud física y emocional.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy la energía te impulsa a tomar decisiones rápidas. Evita precipitarte, escucha tu intuición y mide los riesgos antes de actuar.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Un asunto pendiente en lo laboral puede resolverse si muestras firmeza. Buen día para conversar temas de dinero con calma y claridad.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Las palabras serán tu mayor poder ya que un mensaje, una charla o una propuesta abrirán nuevas oportunidades. Sé directo, pero amable.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Te sentirás más conectado con lo emocional y familiar. Aprovecha para fortalecer vínculos y dar prioridad a lo que de verdad importa.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Brillas con fuerza y tu liderazgo será evidente. Usa esa energía para inspirar a otros y concretar proyectos que estaban estancados.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las responsabilidades aumentan, pero tu capacidad de organización marcará la diferencia. Atiende tu salud y no te sobrecargues.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio será la clave. Evita desgastarte en discusiones y busca espacios de tranquilidad que te permitan recargar tu mente.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición estará muy afinada. Confía en esa voz interna para tomar decisiones. Posibilidad de cerrar un ciclo importante.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día favorece viajes cortos, aprendizajes o conversaciones reveladoras. Mantente abierto a nuevas ideas que transformarán tu visión.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Los temas financieros estarán en primer plano. Sé estratégico con tus recursos y no dudes en pedir asesoría si lo necesitas.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se abren caminos en lo personal. Puedes dar un paso importante en una relación o iniciar una alianza que te impulse hacia adelante.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Escucha las señales de tu cuerpo. El descanso será tan importante como el trabajo. No ignores lo que tu salud emocional pide.