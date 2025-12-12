Karina García causa polémica tras revelar detalles de sus relaciones, ¿indirecta para Altafulla?

Karina García habló recientemente sobre cómo fue su relación con Andrés Altafulla.

RELACIONADO Karina García contó en qué gastará los 100 mil dólares que ganó en La mansión de Luinny

¿Qué dijo Karina García sobre Altafulla?

La creadora de contenido participó en una entrevista para Tamo en Vivo, donde abordó varios temas personales, entre ellos, su vida sentimental.

Allí le preguntaron por qué sus relaciones suelen durar poco tiempo. Ante esto, Karina explicó que en su anterior relación las cosas simplemente dejaron de fluir:

A veces siento que las cosas no se pueden forzar. A mí me gusta que todo fluya súper natural. También ha sido falta de ganas de luchar o, de pronto, no entenderse por completo con esas personas, señaló.

Agregó que nunca obligará a alguien a estar con ella y que, cuando una relación termina, le desea lo mejor a la otra persona para que continúe su camino.

¿Por qué habría terminado Karina García con Altafulla?

Recordemos que Karina y Altafulla se hicieron conocidos como pareja durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Después de su paso por el programa vivieron varias experiencias juntos, pero finalmente cada uno tomó rumbos distintos.

Aunque muchos seguidores seguían atentos a la evolución de la relación, esta llegó a su fin. Por ahora, se desconocen los detalles exactos de la ruptura, pero se sabe que Altafulla está enfocado en su carrera musical, mientras que Karina mencionó que necesita atención, presencia y cuidado en su día a día, algo que podría no haberse alineado con las prioridades de ambos.

A pesar de que muchos fanáticos desearían verlos nuevamente juntos, la creadora de contenido dejó claro que, por el momento, eso no sería posible.