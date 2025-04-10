CANAL RCN
Tendencias

Anuel AA enfrenta demanda por presunta agresión física en Estados Unidos

Anuel AA se encuentra en investigación judicial luego de ser acusado por agredir a una persona los parques de diversión de EE.UU

Anuel AA
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
05:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante y expareja de Karol G se ve envuelto en un escándalo legal tras ser acusado de agredir a un visitante en el parque Universal Orlando Resort.

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración
RELACIONADO

Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

Este es la denuncia de Anuel AA en Estados Unidos

Todo comenzó con una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el cantante Anuel AA, exnovio de Karol G y reconocido por éxitos como ‘Adicto’, ‘Amanece’ y ‘China’. En la acción judicial se le acusa de una presunta agresión física ocurrida en el parque temático Volcano Bay, en Orlando.

De acuerdo con información de Univisión, el proceso fue radicado el pasado 18 de septiembre en el condado de Orange, Florida, tras la denuncia interpuesta por Fernando Dávila, quien asegura que Anuel AA lo atacó el 25 de abril de 2025.

En los documentos entregados al tribunal, Dávila afirma que el artista, junto con varios de sus acompañantes, lo golpeó en la cabeza y el cuerpo, mientras su esposa e hija presenciaban el incidente.

La demanda solicita una compensación de 50 mil dólares (aproximadamente 193 millones de pesos colombianos) por los daños causados, además de incluir reclamos por perjuicios compensatorios y señalar al parque temático por no haber garantizado su seguridad.

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín
RELACIONADO

Anuel y Blessd conmocionan a sus fanáticos al aparecer por las calles de Medellín

¿Qué se conoce sobre la demanda de Anuel AA?

Las pruebas del caso quedaron en manos de las autoridades de Miami, quienes serán las encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar los pasos a seguir en el proceso.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, aunque, según se conoció, ya habría sido notificado por las autoridades estadounidenses.

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre el caso, pero se espera que en los próximos días se conozca nueva información. Mientras tanto, no se han tomado acciones legales adicionales en contra de Anuel AA.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

Las estaciones de metro más sorprendentes del mundo

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo

Artistas

Reconocido actor de 'Rápidos y Furiosos' enfrenta orden de arresto tras trágico incidente

Otras Noticias

Ejército Nacional

Confirman la muerte de un estudiante en escuela militar: investigan el caso

El Ejército Nacional, a través de un comunicado, se refirió a la muerte de un alumno de la Escuela Militar de Suboficiales.

Luis Díaz

EN VIDEO: así fue la magistral asistencia de Luis Díaz en el nuevo triunfo de Bayern Múnich vs. Frankfurt

Luis Díaz tuvo un partido brillante y no solo se destacó por la asistencia, sino que también por sus dos goles.

Redes sociales

Luto: murió reconocido influencer de 23 años en plena transmisión en vivo

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?