Anuel AA enfrenta demanda por presunta agresión física en Estados Unidos

El cantante y expareja de Karol G se ve envuelto en un escándalo legal tras ser acusado de agredir a un visitante en el parque Universal Orlando Resort.

Este es la denuncia de Anuel AA en Estados Unidos

Todo comenzó con una demanda civil presentada en Estados Unidos contra el cantante Anuel AA, exnovio de Karol G y reconocido por éxitos como ‘Adicto’, ‘Amanece’ y ‘China’. En la acción judicial se le acusa de una presunta agresión física ocurrida en el parque temático Volcano Bay, en Orlando.

De acuerdo con información de Univisión, el proceso fue radicado el pasado 18 de septiembre en el condado de Orange, Florida, tras la denuncia interpuesta por Fernando Dávila, quien asegura que Anuel AA lo atacó el 25 de abril de 2025.

En los documentos entregados al tribunal, Dávila afirma que el artista, junto con varios de sus acompañantes, lo golpeó en la cabeza y el cuerpo, mientras su esposa e hija presenciaban el incidente.

La demanda solicita una compensación de 50 mil dólares (aproximadamente 193 millones de pesos colombianos) por los daños causados, además de incluir reclamos por perjuicios compensatorios y señalar al parque temático por no haber garantizado su seguridad.

¿Qué se conoce sobre la demanda de Anuel AA?

Las pruebas del caso quedaron en manos de las autoridades de Miami, quienes serán las encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar los pasos a seguir en el proceso.

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, aunque, según se conoció, ya habría sido notificado por las autoridades estadounidenses.

Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre el caso, pero se espera que en los próximos días se conozca nueva información. Mientras tanto, no se han tomado acciones legales adicionales en contra de Anuel AA.