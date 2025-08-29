Anuel AA y Blessd lanzan indirecta a Karol G y Feid es su nueva colaboración

Los internautas no han dejado pasar un peculiar detalle en el que los cantantes Blessd y Anuel AA arremeten en contra de Feid y Karol G, pues su nueva colaboración ya es viral en diferentes redes sociales.

Pese al gran éxito de la canción, cientos de internautas han creado todo un debate sobre las conductas del ‘bendito’ desde que consolidó una amistad con el puertorriqueño.

Blessd y Anuel AA lanzan indirecta a Feid y Karol G

Los cantantes lanzaron su nueva colaboración con la que se hizo el remix oficial de ‘Yogurcito’ junto a demás artistas como Yan Block, Luar La L, Kris R y ROA. La canción se ha sumado a las amplias colaboraciones que el antioqueño ha hecho con el puertorriqueño por lo que con dicho éxito han consolidado su gran amistad dentro y fuera de las tarimas.

No obstante, una de las frases más polémicas de la canción señala “Ante’ de mí, estaba bien aburrida como Karol con el Ferxxo”.

La frase ha desatado miles de reacciones ya que cientos de internautas han manifestado que el puertorriqueño aún tendría en mente a la antioqueña ya que la tiene presente en sus canciones. También, ha generado el malestar en el grupo de fanáticos de la ‘Bichota’ ya que manifestaron que ambos cantantes tendrían que excluir dicha frase para evitar cualquier tipo de demanda.

Así mismo, la polémica se ha sumado a las más recientes rencillas que se desarrollaron entre Blessd y Feid, quienes habrían cortado su amistad a mediados del 2024 por aparentes diferencias con sus respectivos equipos de trabajo.

Aunque la pareja de cantantes no se han pronunciado ante la frase de la canción, los memes no se han hecho esperar en redes sociales en donde los internautas han condenado vivamente las conductas tanto de Anuel como de Blessd.

Arcángel se une a la polémica entre Blessd y Anuel

Por otro lado, la amistad entre Anuel y Blessd ha generado todo tipo de reacciones y comentarios entre más artistas del género urbano. Al asunto se unió el cantante Arcángel ya que manifestó que el puertorriqueño estaba usando al paisa para “revivir su carrera”, pues, según sus comentarios, sus canciones ya no poseen el éxito de antes.