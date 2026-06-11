Sebastián Villa fue grabado tomando fernet con Blessd y el video se hizo viral

Un encuentro entre fútbol y música urbana llamó la atención en redes sociales. El futbolista colombiano Sebastián Villa apareció en un video compartiendo con el cantante Blessd y otros amigos, tomando fernet y cantando canciones de la hinchada de Boca Juniors.

Las imágenes fueron publicadas por el propio artista en una historia de sus redes sociales y rápidamente comenzaron a circular entre los seguidores de ambos. La escena mostró un momento informal de reunión, lejos de los entrenamientos y los compromisos deportivos del delantero.

La publicación también despertó comentarios entre los aficionados. Mientras algunos tomaron el encuentro como una salida habitual entre amigos, otros cuestionaron la exposición del jugador en medio de una etapa importante de la temporada con Boca Juniors.

¿Qué estaban haciendo Sebastián Villa y Blessd?

En el video se observa a Villa compartiendo con Blessd y otras personas, en un ambiente de amigos.

Durante el encuentro, los asistentes aparecen tomando fernet y cantando temas relacionados con el equipo argentino, una de las imágenes que más llamó la atención de los hinchas.

No es la primera vez que el futbolista y el cantante paisa comparten públicamente. A finales de 2021 también se habían dejado ver juntos durante las vacaciones del jugador, en momentos que incluyeron música y baile.

¿En qué momento deportivo se encuentra Sebastián Villa?

La aparición se conoce mientras Villa afronta la recta final de la temporada con Boca Juniors, equipo al que regresó en julio de 2026.

El conjunto argentino compite en el campeonato local y en la Copa Sudamericana, por lo que cada movimiento de sus jugadores genera atención entre los aficionados, especialmente en Boca Juniors, quien está a pocos días de jugar la final en Barranquilla.