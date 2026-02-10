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Anuel AA fue visto en el Lamborghini de Yailin a semanas de presumir a su novia antioqueña

El puertorriqueño ha generado amplias especulaciones tras haber aparecido en el vehículo de la mujer.

Foto: AFP
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Noticias RCN

octubre 02 de 2026
08:24 a. m.
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Amplios rumores se han desatado tras la más reciente aparición del cantante Anuel AA en Santo Domingo, pues este habría aparecido manejando el popular Lamborghini rosado de su exesposa Yailin la más viral.

En horas recientes, la mujer compartió historias en donde, al parecer, se le observa junto al puertorriqueño, durante una aparente fiesta, y varias de sus amigas.

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¿Anuel AA y Yailin volvieron?

Dichas especulaciones han tomado mayor fuerza en los días más recientes ya que se presume que el puertorriqueño estaría en República Dominicana junto a la madre de su hija Cattleya.

El artista también compartió historias, en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le observó manejando el vehículo al lado de la que habría sido la dominicana.

Medios locales aseguraron que el puertorriqueño ya fue captado hospedándose en un hotel de la ciudad a donde también habría llegado su pequeña hija.

Aunque los rumores sobre una presunta reconciliación ya se han tomado las redes sociales, miles de fanáticos en redes aseguran que su encuentro podría tratarse de una estrategia de marketing para llamar la atención de los medios.

Estas apariciones en público ya han generado conversación entre todos sus fanáticos ya que Yailin compartió historias en donde estaría celebrando y bebiendo junto al intérprete de ‘Adicto’.

Pero el tema también ha generado una amplia controversia ya que, semanas atrás, el hombre apareció en público de la mano con Fabiana Buitrago. Se trata de una mujer colombiana, oriunda de Medellín, que estaría saliendo con el cantante al compartir distintos eventos y algunas historias en Instagram.

Ahora, la nueva aparición del boricua junto a la madre de una de sus hijas ya ha causado revuelo ya que se presume que este habría puesto fin a su relación sentimental hace pocos días.

Otras imágenes dejaron ver que el cantante se habría ido de fiesta junto a Yailin y su actual pareja sentimental.

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¿Cuál fue la disputa entre Anuel AA y Yailin?

Cabe recordar que Anuel AA y Yailin sostuvieron una relación sentimental que inició en 2022 y finalizó a inicios del 2023. Pero su vínculo sentimental ha estado envuelto en distintos escándalos y pleitos legales en donde la mujer afirmó ser víctima de violencia por parte del cantante.

También se ha discutido la manutención de la menor ya que la dominicana afirmó que Anuel no se habría hecho cargo de los gastos de la pequeña durante sus primeros años de vida.

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