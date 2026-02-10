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Karol G y Bruno Mars protagonizaron romántica escena en el videoclip de ‘Dance With Me’

La antioqueña participó un especial video, junto al artista estadounidense, que generó nuevas especulaciones sobre un romance.

Foto: Captura pantalla YouTube Bruno Mars
Foto: Captura pantalla YouTube Bruno Mars

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
07:15 a. m.
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Un nuevo encuentro entre Karol G y Bruno Mars ya ha desatado furor y comentarios entre miles de fanáticos en todo el mundo, quienes celebraron el más reciente lanzamiento del videoclip oficial de la canción ‘Dance With Me’.

Aunque en semanas recientes se logró evidenciar una cercanía especial entre ambos artistas, al parecer, dichas interacciones también habrían sido parte de una estrategia para promocionar su colaboración y ahora su nuevo video musical.

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Lejos de sospecharse esta nueva interacción musical, Karol G fue la protagonista de la romántica canción del artista, quien simuló dedicarle una serenata vía telefónica a la mujer que finalmente terminó en un encuentro presencial.

La escena mostró a ambos cantantes observándose desde un balcón y, posteriormente, se encontraron en un especial abrazo que los llevó a juntar sus rostros para darse un especial beso.

El momento ya ha generado todo tipo de comentarios entre los fanáticos, quienes comentaron la especial conexión que los dos cantantes han desarrollado en los meses más recientes.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención llegó por parte del cantante Drake, quien comentó el post que su colega publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Santo, este tipo trabaja rápido”, se leyó en el comentario del intérprete de ‘Hotline Bling’.

Este video se ha sumado a la más reciente publicación de Bruno, quien también reaccionó al encuentro entre la ‘Bichota’ y Drake en Houston. “Cuando ves a Drake bailando con tu crush latina en 4k @karolg @champagnepapi. Respóndeme lo antes posible. Tengo que recuperarla, debo recuperarla, la recuperaré”, se leyó en su post.

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Pero Bruno Mars no ha sido el único artista con el que han relacionado sentimentalmente a la intérprete de ‘Ese hombre es malo’ ya que Drake también ha logrado obtener un protagonismo al lanzar su primera colaboración con la mujer y ofrecer un especial encuentro en el concierto de Carolina en Houston.

No obstante, el baile entre ambos fue uno de los elementos más comentados de la noche ya que los dos se encontraron en un sensual momento, mientras el rapero interpretó algunos de sus más grandes éxitos.

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