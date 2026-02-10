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Dólar en Colombia cayó con fuerza hoy, 2 de octubre: así abrió la divisa

El dólar en Colombia abrió con fuerte caída este 2 de octubre y se ubicó por debajo de $3.300. Revise el precio de apertura y la TRM vigente.

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

octubre 02 de 2026
08:38 a. m.
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El dólar en Colombiacomenzó la jornada de este viernes 2 de octubre de 2026 a la baja, manteniendo la tendencia de las últimas sesiones.

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La moneda estadounidense abrió en $3.286, ubicándose $21,73 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, establecida en $3.307,73.

Precio del dólar hoy, 2 de octubre de 2026

Durante los primeros movimientos de la jornada, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.275 y un máximo de $3.286. En ese periodo inicial se registraron 44 transacciones por un monto aproximado de US$11,78 millones.

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La apertura representa una nueva caída para la moneda estadounidense después de que la TRM para este viernes disminuyera $5,11 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,15 %.

El comportamiento también resulta significativo al ampliar la comparación. Frente al mismo día de la semana pasada, la TRM disminuyó 0,66 %, equivalente a $21,88.

Sin embargo, al compararla con el mismo día del mes anterior, el dólar todavía presenta un incremento del 3,89%, es decir, cerca de $123,73.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

El comportamiento de la divisa durante el año muestra una caída considerable. Frente al comienzo de 2026, el dólar ha perdido $449,35, lo que equivale a una disminución cercana al 11,96 %.

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La diferencia es todavía mayor cuando se compara con los niveles observados hace un año. Frente al 2 de octubre de 2025, la TRM registra una reducción de $582,27, equivalente al 14,97%.

La jornada anterior también estuvo marcada por movimientos a la baja. Para el jueves 1 de octubre, la referencia disminuyó $28,39, un retroceso del 0,85 % frente al registro previo.

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