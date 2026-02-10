Así quedó la tarima de BTS en El Campín: video aéreo sorprende

El estadio El Campín ya está completamente transformado para recibir a BTS. Un video grabado desde el aire permite ver la magnitud del escenario que utilizará la agrupación surcoreana durante sus conciertos de este viernes 2 y sábado 3 de octubre en Bogotá.

Las imágenes muestran una enorme estructura instalada en el centro de la cancha, rodeada por las tribunas y acompañada de pantallas, luces, pasarelas y diferentes plataformas que hacen parte del montaje del esperado espectáculo.

¿Cómo quedó la tarima de BTS en El Campín?

A diferencia de un concierto tradicional con el escenario ubicado frente al público, BTS tendrá una estructura de 360 grados, instalada en el centro del campo de juego.

Desde el aire se puede apreciar la particular distribución del montaje: una plataforma central y varias extensiones que se proyectan hacia diferentes sectores del estadio, permitiendo que el espectáculo tenga distintos puntos de visualización.

La producción también incluye una gran cantidad de equipos de iluminación y pantallas LED. De acuerdo con la información divulgada sobre el montaje, la estructura principal alcanza los 14,7 metros de altura y la producción contempla más de 50 millones de píxeles en sus pantallas.

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El resultado ya genera comentarios entre los ARMY que esperan las dos presentaciones, especialmente por la dimensión que adquiere el escenario cuando se observa desde una perspectiva aérea.

BTS tiene todo listo para sus conciertos en Bogotá

BTS se presentará este viernes 2 y sábado 3 de octubre en El Campín, como parte de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

Se trata de la primera presentación de la agrupación en Colombia. Las dos fechas están agotadas y las autoridades de Bogotá esperan una asistencia superior a 53.000 personas por noche.

El montaje comenzó a tomar forma durante los últimos días, mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de integrantes de ARMY. La Alcaldía, además, reconoció a BTS como Huésped de Honor de Bogotá.

Con el estadio iluminado, las tribunas listas y la tarima completamente instalada, El Campín ya tiene todo preparado para uno de los conciertos más esperados del año en la capital.

Ahora falta lo más esperado: que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparezcan sobre ese escenario frente a sus seguidores colombianos.