Trump amenaza con represalias contra Irán si se confirma su vínculo con ataque en vuelo de Flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que Irán podría enfrentar una fuerte respuesta militar si las investigaciones establecen que Teherán tuvo alguna responsabilidad en el incidente registrado a bordo de un vuelo de Flydubai con destino a Israel.

El hecho ocurrió cuando el copiloto de la aeronave presuntamente atacó al capitán mientras el avión se encontraba en vuelo.

La situación generó una emergencia que pudo terminar en una tragedia, pero los pasajeros lograron intervenir y evitar que el avión se estrellara.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita iniciaron investigaciones para establecer qué ocurrió dentro de la cabina y determinar si el episodio tuvo alguna relación con terrorismo.

Trump señala una posible participación de Irán

Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que su Gobierno está analizando si Teherán tuvo algún tipo de participación en el incidente.

“Estamos trabajando en ello ahora mismo”, respondió el mandatario al ser consultado por periodistas sobre una posible conexión de Irán con lo ocurrido en el vuelo que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv.

Trump también lanzó una advertencia en caso de que las investigaciones determinen que Irán estuvo involucrado.

“Serán golpeados muy duro”, afirmó el presidente estadounidense, al referirse a las posibles represalias contra Teherán.

La declaración se produce mientras Estados Unidos incrementa su presencia militar en Medio Oriente y mantiene tensiones con el Gobierno iraní.

Investigan al copiloto

Arabia Saudita informó que el copiloto fue trasladado este jueves a Emiratos Árabes Unidos acompañado por un equipo de seguridad emiratí.

De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación citados en la información conocida hasta ahora, el hombre habría atacado al capitán de la aeronave.

El primer ministro de Israel, por su parte, afirmó que el copiloto había sido sometido a un proceso de “adoctrinamiento islamista radical”.

Sin embargo, las investigaciones de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita continúan para establecer las circunstancias exactas del episodio y determinar si existió alguna motivación terrorista.

Estados Unidos aumenta su despliegue militar

La advertencia de Trump coincide con un incremento del dispositivo militar estadounidense en la región.

Estados Unidos habría desplegado sistemas adicionales de defensa antimisiles Patriot en Arabia Saudita y Catar, con el propósito de reforzar la protección de instalaciones energéticas consideradas estratégicas ante una eventual respuesta iraní.

Además, el portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque se dirigen hacia Medio Oriente.

Según la información suministrada, estas fuerzas podrían sumarse a otros dos grupos de portaaviones de Estados Unidos que ya se encuentran en la región.

Trump vuelve a hablar de nuevos ataques contra Irán

En medio de las tensiones, el presidente estadounidense también elevó el tono frente a las negociaciones estancadas con Teherán.

Trump dijo a la revista Time que existe la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a bombardear Irán después de las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre.

Los comicios tienen especial relevancia para los republicanos, que enfrentan el riesgo de perder el control del Congreso.

La situación ocurre además en un contexto político complejo para Trump, cuya aprobación se encuentra cerca de mínimos históricos, en medio de cuestionamientos relacionados con la guerra con Irán y el incremento del costo de vida asociado a los elevados precios del petróleo.

“Al aniquilar a Irán, hemos creado paz en el mundo. Con Irán, no creo que jamás se pueda tener paz”, afirmó el mandatario en declaraciones reproducidas por Time.