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Diez capturados en Magdalena: caen presuntos integrantes de las ACSN y el Clan del Golfo

Los procedimientos se realizaron en los municipios de Zona Bananera, Aracataca y Plato, así como en el corregimiento de Buritaca, jurisdicción de Santa Marta.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
08:32 a. m.
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En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron a 10 personas señaladas de pertenecer a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y al Clan del Golfo.

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Los procedimientos se realizaron en los municipios de Zona Bananera, Aracataca y Plato, así como en el corregimiento de Buritaca, jurisdicción de Santa Marta, donde además fueron incautadas siete armas de fuego, 135 municiones, ocho teléfonos celulares y otros elementos de interés para las investigaciones.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martin Eljadue, informó que durante las diligencias de allanamiento, registro y control también fueron hallados dos artefactos explosivos artesanales adaptados para dron, 37 dosis de clorhidrato de cocaína, 60 cigarrillos de marihuana, 280 gramos de marihuana, dos motocicletas y un millón de pesos en efectivo.

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Golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

Uno de los resultados más relevantes se registró en el corregimiento de Buritaca, donde fue capturado en flagrancia alias Yepi, señalado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones. Durante el operativo las autoridades le incautaron dos artefactos explosivos artesanales para dron y 50 cartuchos para fusil.

De acuerdo con información de inteligencia, el capturado estaría bajo el mando de alias Pinocho y cumpliría funciones relacionadas con la logística y las rutas de narcotráfico en Santa Marta.

Asimismo, en Zona Bananera fue detenido alias El Cabo, presunto integrante de las ACSN que estaría al servicio de alias Comando 98. Según la investigación, sería el encargado de recaudar dinero producto de extorsiones y de participar en intimidaciones contra fincas bananeras en Zona Bananera, Aracataca y Fundación.

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Capturan a presunto coordinador de homicidios del Clan del Golfo

Las acciones también impactaron al Clan del Golfo con la captura en Plato de alias El Viejo o Roberto, señalado como la mano derecha de alias Piter, cabecilla de la Subestructura Sergio Carrascal Gómez del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca.

Durante este procedimiento fueron incautados 78 cartuchos para fusil, dos teléfonos celulares y una motocicleta. Las autoridades sostienen que el capturado sería el responsable de coordinar homicidios selectivos, sicariatos y actividades de inteligencia criminal en los municipios de Plato, El Difícil, Nueva Granada y Pueblo Nuevo, por lo que su detención representa un golpe estratégico contra la estructura criminal en el centro del departamento.

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