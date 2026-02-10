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Publican video de Diomedes Díaz durante una de sus últimas hospitalizaciones

A casi 13 años de su muerte, publicaron un video de Diomedes Díaz durante una de sus hospitalizaciones en Valledupar. Estaba acompañado de su familia.

Publican video de Diomedes Díaz durante una de sus últimas hospitalizaciones
Foto: Diomedes Días (Instagram)

Noticias RCN

octubre 02 de 2026
07:59 a. m.
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A casi 13 años de la muerte de Diomedes Díaz, un video del cantante vallenato volvió a despertar la nostalgia entre sus seguidores.

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Las imágenes, difundidas en una cuenta dedicada a preservar su legado, muestran al ‘Cacique de La Junta’ durante una de las hospitalizaciones que tuvo en los últimos años de su vida, acompañado por algunos de sus familiares.

Así fue una de las últimas hospitalizaciones de Diomedes Díaz

En el video se observa al intérprete vallenato en una habitación de una clínica de Valledupar. Pese a sus quebrantos de salud, aparece tranquilo y conversando con las personas que se encontraban a su lado.

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Según la publicación que acompaña las imágenes, allí estaban su última esposa, Consuelo Martínez, y su mamá, Elvira Maestre. Durante la conversación, Diomedes también recordó algunos de los problemas médicos que había enfrentado años atrás.

"Las imágenes muestran al Cacique de La Junta en una de sus estadías en una clínica de Valledupar, durante los últimos años de su vida y en medio de sus quebrantos de salud", señalaron al compartir el registro.

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La publicación agrega que el material fue grabado por Alex Torres, descrito como diomedista y amigo cercano del artista.

"Para los seguidores de Diomedes, este video es un verdadero tesoro: un instante íntimo del artista que hoy se convierte en recuerdo", concluye el mensaje.

¿Cuándo murió Diomedes Díaz?

Diomedes Díaz murió el 22 de diciembre de 2013, cuando tenía 56 años. El artista se encontraba descansando en su vivienda de Valledupar cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Su fallecimiento provocó numerosas muestras de dolor entre sus seguidores y el mundo del vallenato. Desde entonces, fotografías, canciones y videos inéditos o poco conocidos continúan circulando entre los llamados ‘diomedistas’.

El cantante había nacido el 26 de mayo de 1957 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música vallenata colombiana. En diciembre de 2026 se cumplirán 13 años de su muerte, mientras su música y los recuerdos de su vida siguen presentes entre sus seguidores.

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