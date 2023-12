Anuel sigue lanzando pullas en redes contra sus colegas; Feid el último en caer

Una enorme polémica se ha armado en el mundo del reggaetón tras conocerse el enfrentamiento por redes entre los cantantes Anuel AA y Arcángel, uno de los exponentes con mayor recorrido en el género. A pocos días de terminarse el año, ambos artistas han sacado canciones en contra del otro, algo que ha desatado un sinnúmero de reacciones.

Aunque las famosas 'tiraderas' por parte del exnovio de Karol G han sido para Arcángel, otros artistas del género se han visto salpicados en sus frases. Cantantes como J Balvin, Cosculluela y hasta Feid, actual novio de Karol G, fueron mencionados por el puertorriqueño en sus canciones.

Anuel lanzó pulla a Feid

En sus redes sociales, Emanuel, más conocido como Anuel AA no se olvidó del Ferxxo y lanzó dura pulla en su contra. Mediante una historia de Instagram, el cantante de "Hipócrita", uno de sus temas más conocidos, se burló del bigote del colombiano asegurando que "es falso".

“Y que Feid no crea que me olvidé de él, ya me enteré que el bigote ese es falso…”, escribió Anuel a través de sus historias en Instagram.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Anuel lanza dardos contra el paisa. En canciones anteriores, el boricua menciona a Feid por la relación que mantiene con su exnovia, Karol G.

Anuel no se olvida de Karol G

En medio de la polémica que atraviesa con Arcángel, el puertorriqueño lanzó un tema donde menciona a Karol G. En uno de los primeros versos de su más reciente canción, el boricua de 31 años mencionó a su exnovia.

“Karol, yo fui el que la hizo ‘Bichota’”, afirmó.

Si bien durante los siguientes 9 minutos de la tiradera no volvió a mencionar a ‘La bebecita’, esa línea bastó para alborotar a los fans de ambos.

Tras conocerse este fragmento de la canción, los fanáticos de la colombiana salieron en su defensa y pidieron a Emanuel, que la supere.

“Ya suelta a la niña”, “Era cuestión de tiempo para que metiera a Karol en las tiraderas”, “El descaro más grande de Anuel es decir que él fue el que hizo ‘Bichota’ a Karol”, “Anuel, en vez de centrarse en hacer una tiradera decente para Arcangel, coje y suelta ‘Karol, yo fui que la hice ‘Bichota’’”, fueron algunos de los cientos de comentarios.