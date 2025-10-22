App RCN Radio: toda la radio, música y entretenimiento en un solo lugar

Con esta plataforma gratuita podrás informarte, entretenerte y disfrutar de tus emisoras favoritas desde cualquier parte de Colombia. Ya no tendrás que elegir entre escuchar las noticias o tu playlist: con RCN Radio lo tienes todo al alcance de tu mano.

Radio en vivo para informarte y entretenerte

La App RCN Radio te permite escuchar en tiempo real las emisoras más importantes del país. Desde La FM, con su cobertura nacional en noticias, análisis y opinión, hasta Antena 2 y La FM Más Deportes, la casa del fútbol, ciclismo, tenis y más. Además, podrás activar alertas locales para recibir información oportuna desde tu región y no perderte nada de lo que pasa en Colombia.

RCN Radio APP

Las emisoras musicales más queridas, en un solo clic

RCN Radio te conecta con las emisoras más populares del país, cada una con su estilo único. Sintoniza La FM Plus para revivir los clásicos de los 80 y 90, disfruta del ritmo urbano con La Mega, siente la salsa con El Sol y canta vallenatos y música popular con Radio Uno. Todos los géneros, todos los estados de ánimo, toda la música en una sola app.

Podcast y contenido on demand para todos los gustos

Si prefieres escuchar tus programas en tus propios tiempos, la app ofrece acceso on demand a tus espacios de radio favoritos. Explora podcasts exclusivos de noticias, cultura, deportes, entretenimiento e incluso historias paranormales. Además, encontrarás contenido audiovisual en vivo de conciertos y programas especiales, llevando la experiencia tradicional de la radio a un nuevo nivel interactivo.

Ventajas que hacen única a RCN Radio

La aplicación ofrece una experiencia gratuita, sencilla y completa. Combina lo mejor de la radio en vivo con la flexibilidad del contenido digital:

Noticias nacionales y locales actualizadas al instante.

Transmisiones deportivas con los mejores analistas del país.

Catálogo musical con todos los géneros.

Podcasts variados y exclusivos.

Disponibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo.

RCN Radio: hecha para los colombianos

Más que una app, RCN Radio es un punto de encuentro entre la información, la música y el entretenimiento. Es ideal para quienes quieren estar informados sin dejar de disfrutar de la buena música. Ya sea que sigas un partido en Antena 2, escuches los éxitos urbanos de La Mega o te pongas al día con los podcasts de La FM, tendrás siempre algo que escuchar.

Descárgala gratis y lleva contigo la experiencia de audio más completa y cercana, hecha para los colombianos.