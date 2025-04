Reconocido cantante de reguetón tuvo que enfrentar delicada cirugía de corazón: este es su estado de salud

Austin Agustín Santos, más conocido en la industria musical como Arcángel, enfrentó nuevos problemas cardíacos en las últimas horas y no solo tuvo que ser hospitalizado, sino que también enfrentarse a una cirugía de urgencia.

La noticia fue revelada por el mismo artista en sus redes sociales. De esa manera, en el post reveló cómo se encuentra y compartió fotos desde la camilla en la que está recuperándose.

Esto dijo Arcángel tras la cirugía de corazón que tuvo que realizarse

"Estoy pasando y a la vez superando la prueba más grande que Dios y la vida me han puesto. Tengo un corazón enfermo y malherido que, a pesar de todo, se niega a dejar de latir. Nuevamente, el gran soberano señor me dio la oportunidad y esta vez no pretendo hacerlo quedar mal", escribió Arcángel en su Instagram.

"Terminé un álbum en la etapa más difícil de mi recuperación, duele, pica y arde, peor no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargara por el resto de mi vida. Así que con todo el amor, temor y respeto que le tengo a Dios, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el próximo reto que él decida ponerme", agregó.

Sin embargo, hizo énfasis en que, con autorización de los especialistas médicos que están encargados de su proceso, podrá cumplir con los conciertos que tiene programados en el corto plazo.

¿En dónde serán los próximos conciertos de Arcángel, tras su cirugía de urgencia?

Arcángel indicó que su recuperación ha avanzado satisfactoriamente y que, por ende, se presentará el próximo 19 de abril en Guatemala.

Asimismo, aseguró que realizará un concierto en Puerto Rico y que espera que todos sus fanáticos lo acompañen y celebren la vida junto a él.

"Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente y cantar junto a todos ustedes", detalló.