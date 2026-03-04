Arcángel anunció su primer estadio en Colombia con sentido homenaje a Yeison Jiménez

No cabe duda de que Colombia se ha convertido en uno de los destinos más llamativos en materia internacional para realizar shows y conciertos. Por esto, varios de los artistas más grandes en la historia de la industria ya han pisado suelo nacional para invadir de música a sus fanáticos.

Y cuando se habla del género urbano, Colombia es una de las plazas favoritas para la gran mayoría de los exponentes de dicha industria. Es así como Austin Santos, más conocido artísticamente como Arcángel, anunció su primer estadio en el país al llegar a Medellín con su show.

¿Cuándo será el concierto de Arcángel en Medellín?

El puertorriqueño tomó sus redes sociales, en las horas más recientes, para anunciar la presentación del año, pues se trata de su primer show en solitario en el Atanasio Girardot, de Medellín, el próximo 5 de septiembre del 2026. Este llega en el marco del anuncio de la gira internacional del artista como motivo de celebración por su segunda década de carrera musical.

‘La octava maravilla world tour’ llegará a más de diez países latinoamericanos y se espera que próximamente se anuncien nuevas fechas para su espectáculo. Sin embargo, el boricua ha sorprendido con videos exclusivos de algunos países en donde no solo hizo énfasis en el cariño de su público, sino rindió un homenaje para honrar las raíces de cada territorio al que va a visitar.

Arcángel hace homenaje a Yeison Jiménez

En el caso de Colombia, el intérprete de ‘Hace mucho tiempo’ sorprendió al compartir un sentido clip que inició con la canción ‘Aventurero’ de Yeison Jiménez. En este también se observa el ingreso a una hacienda con caballos en donde se ve un enigmático atardecer sobre prados verdes.

Colombia, cinco de septiembre, estadio atana… anastasio Girardot. Salud, la octava maravilla, expresó.

Pese a que algunos fanáticos cuestionaron la razón por la que el puertorriqueño cambió el nombre del estadio, dicha sátira recuerda una pasada entrevista en la que el hombre confundió el nombre de dicho escenario al reemplazarlo por la palabra “anastasio”.

Finalmente, el sentido video fue acompañado por un conmovedor mensaje en donde también hizo mención del legado de Yeison Jiménez.