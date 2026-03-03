CANAL RCN
Deportes

🔴 Colombia vs. Argentina, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina enfrenta este miércoles a Argentina en la SheBelieves Cup. Prográmese.

Linda
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
09:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia Femenina afronta este miércoles 4 de marzo un nuevo reto internacional cuando se mida ante Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup, torneo que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del panorama mundial. El compromiso representa una oportunidad inmediata de reacción para el combinado tricolor, que viene de sufrir una derrota contundente en su estreno frente a Canadá.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional necesita sumar de a tres si pretende llegar a la última jornada con opciones reales de pelear por el título o, al menos, cerrar el certamen con un balance competitivo. La goleada recibida en la primera fecha dejó lecciones importantes en materia defensiva y de concentración, aspectos que deberán corregirse ante un rival sudamericano que también apuesta por intensidad y presión alta.

El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional
RELACIONADO

El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional

El encuentro se disputará a partir de las 3:30 p.m. (hora colombiana) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, y contará con transmisión para todo el país a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

Obligadas a reaccionar tras el debut

En el debut ante Canadá, Colombia mostró pasajes de buen fútbol, pero pagó caro los errores en zonas clave del campo. La SheBelieves Cup es un torneo de exigencia máxima, donde cada detalle marca diferencia y la efectividad en ambas áreas resulta determinante.

Frente a Argentina, el reto pasa por recuperar solidez defensiva y aprovechar la velocidad por las bandas, uno de los sellos característicos del equipo nacional en competiciones recientes. Además, la gestión emocional será fundamental para dejar atrás el golpe inicial y competir con mayor equilibrio.

Duelo sudamericano con impacto en la tabla

El enfrentamiento ante la Albiceleste tiene un componente adicional: la rivalidad regional. Más allá de tratarse de un torneo amistoso internacional, Colombia y Argentina suelen protagonizar partidos intensos, con alta carga física y disputa constante en el mediocampo.

Nacional vs. Millonarios, no es solo honor: el premio económico que está en juego
RELACIONADO

Nacional vs. Millonarios, no es solo honor: el premio económico que está en juego

Para la Selección Colombia Femenina, una victoria significaría mantenerse con vida en la SheBelieves Cup y llegar a la última fecha dependiendo de sí misma o, al menos, con opciones matemáticas.

El margen es corto y el calendario no da tregua. Por eso, el duelo en Ohio se perfila como una final anticipada para el combinado tricolor, que buscará mostrar carácter, orden táctico y capacidad de reacción ante un desafío que puede marcar el rumbo del torneo.

Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados
RELACIONADO

Nacional vs. Millonarios, fase previa Copa Sudamericana: hora, canal para ver y convocados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

Radamel Falcao García

El Atanasio, territorio de Falcao: tercera visita en racha ante Nacional

FC Barcelona

Barcelona rozó la hazaña: vea el resumen y los goles (3-0) contra Atlético de Madrid

Otras Noticias

CNE

Tribunal advierte presunto caso de trashumancia en Guaviare previo a elecciones del 8 de marzo

La trashumancia electoral constituye un delito de fraude en la inscripción de cédulas y se paga con penas de 48 a 108 meses en prisión.

La casa de los famosos

Casa de los Famosos Colombia: noche de nominación dejó inesperados nombres en placa

La casa y el publico decidieron quienes quedaron en riesgo de eliminación.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 3 de marzo de 2026

Estados Unidos

Deportista colombiana fue detenida por agentes de ICE cuando iba para su casa en Florida

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México