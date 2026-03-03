🔴 Colombia vs. Argentina, SheBelieves Cup: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

La selección Colombia Femenina afronta este miércoles 4 de marzo un nuevo reto internacional cuando se mida ante Argentina por la segunda fecha de la SheBelieves Cup, torneo que reúne a algunas de las selecciones más competitivas del panorama mundial. El compromiso representa una oportunidad inmediata de reacción para el combinado tricolor, que viene de sufrir una derrota contundente en su estreno frente a Canadá.

El equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional necesita sumar de a tres si pretende llegar a la última jornada con opciones reales de pelear por el título o, al menos, cerrar el certamen con un balance competitivo. La goleada recibida en la primera fecha dejó lecciones importantes en materia defensiva y de concentración, aspectos que deberán corregirse ante un rival sudamericano que también apuesta por intensidad y presión alta.

El encuentro se disputará a partir de las 3:30 p.m. (hora colombiana) en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, y contará con transmisión para todo el país a través del Canal RCN y su aplicación oficial.

Obligadas a reaccionar tras el debut

En el debut ante Canadá, Colombia mostró pasajes de buen fútbol, pero pagó caro los errores en zonas clave del campo. La SheBelieves Cup es un torneo de exigencia máxima, donde cada detalle marca diferencia y la efectividad en ambas áreas resulta determinante.

Frente a Argentina, el reto pasa por recuperar solidez defensiva y aprovechar la velocidad por las bandas, uno de los sellos característicos del equipo nacional en competiciones recientes. Además, la gestión emocional será fundamental para dejar atrás el golpe inicial y competir con mayor equilibrio.

Duelo sudamericano con impacto en la tabla

El enfrentamiento ante la Albiceleste tiene un componente adicional: la rivalidad regional. Más allá de tratarse de un torneo amistoso internacional, Colombia y Argentina suelen protagonizar partidos intensos, con alta carga física y disputa constante en el mediocampo.

Para la Selección Colombia Femenina, una victoria significaría mantenerse con vida en la SheBelieves Cup y llegar a la última fecha dependiendo de sí misma o, al menos, con opciones matemáticas.

El margen es corto y el calendario no da tregua. Por eso, el duelo en Ohio se perfila como una final anticipada para el combinado tricolor, que buscará mostrar carácter, orden táctico y capacidad de reacción ante un desafío que puede marcar el rumbo del torneo.