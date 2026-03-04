CANAL RCN
Lo que se sabe de ingeniero que desapareció al salir de un casino de la Zona T de Bogotá

Las autoridades analizan videos de seguridad para conocer la ruta del joven de 27 años. Su familia pide investigar si se trata de un paseo millonario.

marzo 04 de 2026
06:53 a. m.
David Acosta, un ingeniero de petróleo de 27 años y gerente comercial de una multinacional estadounidense de seguros, permanece desaparecido desde la madrugada del pasado domingo 1 de marzo en Bogotá.

Su familia no ha tenido noticias de él tras haber salido de un casino ubicado en el sector de Chapinero, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad del establecimiento, Acosta ingresó al casino el sábado por la tarde y salió en horas de la madrugada.

Estas son las últimas imágenes del ingeniero David Acosta

Las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran al joven caminando hacia la calle 82, punto donde se pierde definitivamente su rastro.

Las autoridades están revisando videos de cámaras de seguridad de la zona para establecer si abordó algún vehículo o identificar qué ocurrió después.

Asimismo, se está haciendo la respectiva trazabilidad de los videos para tratar de establecer lo que podría haber sido el recorrido del joven y tratar de ubicar pistas que permitan dar con su paradero.

Investigan si David Acosta pudo haber sido víctima de un posible paseo millonario

Daniel Acosta, hermano del joven desaparecido señaló: "el temor de nosotros es que lo tengan retenido, que le estén haciendo daño".

Sus familiares confirmaron que bloquearon todas las tarjetas bancarias a nombre de David Acosta. Sin embargo, su teléfono celular continúa sin registrar señal desde su desaparición.

Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero del joven. Cualquier persona que tenga información sobre David Acosta puede reportarla al CAI más cercano o contactar directamente a las autoridades policiales.

