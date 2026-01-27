CANAL RCN
Tendencias

Colombia tendrá nueva arena para eventos y conciertos de alto nivel: esta ciudad la tendrá

Se revelaron detalles de lo que será un escenario multipropósito para esta zona del país.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
01:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mapa del entretenimiento en Colombia está sufriendo una transformación histórica. Ya no se trata solo de Bogotá o Medellín; ahora, el departamento de Santander levanta la mano con firmeza.

Se han revelado los detalles finales de Arena Bonita, el complejo multipropósito que se construye en el municipio de Girón, diseñado para convertir a la "Ciudad de los Parques" en un destino obligatorio para las grandes estrellas de la música y el deporte internacional.

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad
RELACIONADO

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

Este proyecto surge como una respuesta a la creciente demanda de espacios de alta calidad en el oriente del país, donde tradicionalmente los eventos masivos debían adaptarse a estadios de fútbol o plazas de ferias con deficiencias acústicas y logísticas.

Estos son los detalles que tendrá la nueva arena

La Arena Bonita no es solo un nombre comercial; es una referencia al orgullo santandereano. El recinto contará con una capacidad aproximada de 15.000 espectadores y está siendo construido bajo parámetros de arquitectura inteligente.

Esta estará ubicada estratégicamente cerca del Anillo Vial; permite una conexión rápida con Bucaramanga, Floridablanca y el Aeropuerto Internacional Palonegro.

La Gobernación de Santander también informó que otra de las ideas con el Arena Bonita es proyectarla como plataforma base para producciones internacionales de gran formato.

Fecha en la que abriría esta nueva arena en el país

Los promotores del proyecto Arena Bonita han confirmado que la inauguración oficial del recinto está programada para septiembre de 2027.

Esta fecha no es casual: se ha planeado para que la apertura coincida con la celebración de la Feria Bonita de Bucaramanga, buscando que el "megaconcierto" de ese año sea el primer evento masivo que ponga a prueba la infraestructura del lugar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Hubo 'rifirrafe' entre dos cantantes de música popular tras la muerte de Yeison Jiménez? Esta es la verdad

La casa de los famosos

Así reaccionó Karina García al posicionamiento de Nicolás Arrieta con Tebi

Artistas

¿Será de La Casa de los Famosos? Reconocido vidente lanzó preocupante presagio para importante exparticipante de un reality

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Cámaras registraron fuerte pelea en plena calle de Bogotá: las autoridades no contaban con lo que se iban a encontrar

Una mujer estaba siendo agredida por su expareja cuando llegó la Policía.

Ciclismo

Nuevo caso de pedalista colombiano suspendido provisionalmente por dopaje

En las últimas horas se conoció el caso de un pedalista colombiano profesional que fue suspendido de manera provisional por dopaje.

Enfermedades

Encienden las alarmas por la fiebre amarilla: van 10 muertos en 2026 y ordenan reforzar vacunas

Cuba

Ante presiones de los Estados Unidos, China advierte que respaldará a Cuba

Inteligencia Artificial

Buscan a dos mil colombianos para enseñarles gratis a automatizar tareas con IA en el trabajo