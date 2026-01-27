Colombia tendrá nueva arena para eventos y conciertos de alto nivel: esta ciudad la tendrá

El mapa del entretenimiento en Colombia está sufriendo una transformación histórica. Ya no se trata solo de Bogotá o Medellín; ahora, el departamento de Santander levanta la mano con firmeza.

Se han revelado los detalles finales de Arena Bonita, el complejo multipropósito que se construye en el municipio de Girón, diseñado para convertir a la "Ciudad de los Parques" en un destino obligatorio para las grandes estrellas de la música y el deporte internacional.

Este proyecto surge como una respuesta a la creciente demanda de espacios de alta calidad en el oriente del país, donde tradicionalmente los eventos masivos debían adaptarse a estadios de fútbol o plazas de ferias con deficiencias acústicas y logísticas.

Estos son los detalles que tendrá la nueva arena

La Arena Bonita no es solo un nombre comercial; es una referencia al orgullo santandereano. El recinto contará con una capacidad aproximada de 15.000 espectadores y está siendo construido bajo parámetros de arquitectura inteligente.

Esta estará ubicada estratégicamente cerca del Anillo Vial; permite una conexión rápida con Bucaramanga, Floridablanca y el Aeropuerto Internacional Palonegro.

La Gobernación de Santander también informó que otra de las ideas con el Arena Bonita es proyectarla como plataforma base para producciones internacionales de gran formato.

Fecha en la que abriría esta nueva arena en el país

Los promotores del proyecto Arena Bonita han confirmado que la inauguración oficial del recinto está programada para septiembre de 2027.

Esta fecha no es casual: se ha planeado para que la apertura coincida con la celebración de la Feria Bonita de Bucaramanga, buscando que el "megaconcierto" de ese año sea el primer evento masivo que ponga a prueba la infraestructura del lugar.