Así están estafando con boletas del Estéreo Picnic a pocos días del festival

La cercanía del Festival Estéreo Picnic 2026 no solo ha incrementado la expectativa entre los fanáticos de la música, sino que también ha encendido las alertas de seguridad digital.

Expertos advierten que ciberdelincuentes están aprovechando la alta demanda de entradas para lanzar fraudes en línea, utilizando páginas falsas, anuncios engañosos y supuestos intermediarios para estafar a los asistentes.

La advertencia fue emitida por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que detectó un aumento de esquemas fraudulentos relacionados con la venta y reventa de boletas para el evento.

Según la firma, en temporadas de gran demanda como esta, los estafadores suelen crear plataformas que imitan sitios oficiales de boletería o se hacen pasar por intermediarios que prometen conseguir entradas o gestionar el envío de las manillas del festival.

Con la proximidad del evento, las ofertas de última hora se multiplican en redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas de reventa. Sin embargo, muchas de estas publicaciones esconden trampas diseñadas para robar datos personales y financieros de los usuarios.

Los delincuentes suelen atraer a las víctimas con anuncios que ofrecen “boletas disponibles” o “entradas garantizadas”. Una vez que la persona hace clic, es dirigida a páginas que parecen legítimas, donde se le pide registrar información como nombre, número de cédula, correo electrónico o datos bancarios.

Ciberdelincuentes usan páginas falsas para vender boletas del Estéreo Picnic

De acuerdo con los especialistas en seguridad digital, el objetivo principal de estos engaños es obtener información sensible que luego puede utilizarse para realizar cargos no autorizados, acceder a cuentas personales o incluso cometer suplantación de identidad.

El fraude generalmente comienza con enlaces compartidos en redes sociales, mensajes directos o correos electrónicos que redirigen a portales falsos que replican la apariencia de páginas oficiales.

Un estudio reciente de Kaspersky revela que el 40 % de los colombianos no sabe identificar un sitio web falso, mientras que el 25 % reconoce que no podría detectar un mensaje o correo fraudulento. Esta falta de conocimiento facilita que los ciberdelincuentes aprovechen eventos masivos para ejecutar sus engaños.

Además, el avance de la inteligencia artificial está elevando el nivel de sofisticación de estas estafas. Las nuevas herramientas permiten crear páginas casi idénticas a las oficiales, con diseños profesionales, textos bien redactados y formularios que imitan con precisión los procesos de compra reales.

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Según explicó María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, los estafadores suelen aprovechar la presión que sienten los usuarios cuando temen quedarse sin entradas.

“En temporadas de alta demanda, como un festival, los ciberdelincuentes se aprovechan de un comportamiento muy humano: cuando las personas sienten que se pueden quedar por fuera, tienden a bajar su nivel de verificación”, señaló la especialista.

Cómo evitar estafas por boletas falsas del Estéreo Picnic

Otro de los engaños detectados está relacionado con el sistema de ingreso al festival. Debido a que los asistentes deben portar una manilla física, han aparecido supuestos servicios que ofrecen “gestionar el envío” o “coordinar la entrega” de estas acreditaciones.

En muchos casos, los delincuentes solicitan pagos por el supuesto envío o piden datos personales que posteriormente utilizan para realizar fraudes financieros o construir perfiles de identidad que pueden ser explotados en nuevas estafas.

Ante este panorama, los expertos recomiendan varias medidas de prevención. La primera es comprar entradas únicamente en canales oficiales del organizador o del operador autorizado de boletería. También aconsejan evitar enlaces que circulan en redes sociales o grupos de mensajería.

Otra señal de alerta es cuando un vendedor insiste en que se debe realizar el pago de inmediato para asegurar las boletas. Este tipo de presión suele ser una estrategia común en esquemas fraudulentos.

Finalmente, los especialistas sugieren revisar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar datos personales, utilizar métodos de pago seguros —como tarjetas virtuales o sistemas con verificación— y contar con herramientas de protección digital que ayuden a detectar páginas sospechosas.

Con la llegada del Estéreo Picnic, la emoción por el festival también debe ir acompañada de precaución. Verificar la información y comprar solo en plataformas oficiales puede marcar la diferencia entre disfrutar del evento o convertirse en víctima de una estafa digital.