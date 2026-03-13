“Qué vamos a hacer para vivir”: el desgarrador mensaje de Lucas Arnau al perder a su mascota

Un desgarrador hecho ocurrió en las horas más recientes en el hogar del artista Lucas Arnau, quien tomó sus redes sociales para compartir que su perro ‘Atún’ sufrió un accidente en su casa al atravesarse al carro del hombre, quien se encontraba moviendo el vehículo.

Tras luchar varias horas al tener comprometidas sus patas y tener un pulmón lleno de agua, el canino perdió la vida el pasado jueves 12 de marzo en la clínica veterinaria. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que el cantante ha tomado sus redes sociales para compartir su profundo sentimiento de “tristeza e impotencia” por lo sucedido.

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¿Qué le pasó al perrito de Lucas Arnau?

El artista conmocionó a sus más fieles fanáticos al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un video en el que explicó detalles del accidente que se presentó en su propia vivienda. Según su relato, el canino se le atravesó a su carro y, sin querer, lo pisó.

“No saben el dolor que siento en mi corazón, es inexplicable el amor que siento por él, no quiero perderlo, me duele en el alma esta situación, que impotencia la que se siente”, manifestó el cantante en su momento.

Pese a que la mascota se encontraba siendo atendida, en las imágenes se escuchaba el llanto desesperado de ‘Atún’ lo que llenó de sentimentalismo a todos los seguidores del artista. Sin embargo, la fatídica noticia fue anunciada ya que el canino perdió la vida.

“Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido, gracias Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, descansa en paz angelito de mi vida”, explicó.

Mensaje de Lucas Arnau para su mascota

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar en redes ya que cientos de usuarios, entre estos varios famosos, escribieron en la sentida publicación al revelar su dolor por lo ocurrido. Así mismo, en las horas más recientes, el intérprete de ‘Lo que dejaste al no volver’ compartió un nuevo texto con el que expresó su profunda nostalgia e incertidumbre al enfrentar la ausencia de su mascota.

“No sé cómo es que vamos a hacer para vivir sin ti, no me cabe en la cabeza lo que está pasando, no puedo con esta impotencia y con este dolor. Sé que hay que seguir con la vida, pero todavía no entiendo cómo nos haces una falta que nos desgarra el corazón. Te amamos Tunchito del alma, con todas las fuerzas”, explicó el hombre.