Reconocido cantante colombiano reveló que estuvo en riesgo de morir durante un diseño de sonrisa: ¿qué pasó?

Un reconocido cantante colombiano de música popular manifestó en los últimos días que decidió realizarse un procedimiento estético para mejorar su sonrisa, pero que sintió la muerte muy cerquita.

Se trata de Alexis Escobar, que durante un diseño de sonrisa pidió que le aplicaran más anestesia con la intención de no sentir ningún tipo de molestias y tuvo una reacción alérgica que le causó múltiples efectos adversos.

Sin embargo, los especialistas reaccionaron a tiempo, lograron controlar los síntomas y, tras 12 horas de tratamiento, confirmaron que el artista estaba fuera de peligro.

Así fue el momento en el que Alexis Escobar se sintió cerca de morir durante un diseño de sonrisa

En una entrevista con un medio nacional, Alexis Escobar, el famoso cantante de música popular, detalló que apenas le subieron la dosis de anestesia, comenzó a experimentar una taquicardia en la que sintió que el corazón se le iba a salir del pecho.

Además, también reveló que se le subió la presión, que se le inflamó notablemente la cara y que fue empezando a sentir que se estaba torciendo.

Según lo que afirmó Alexis Escobar, su presión llegó a estar en 198 y la situación se puso cada vez más angustiante debido a que tuvo un ataque de pánico.

No obstante, los especialistas prestaron los primeros auxilios correspondientes y poco a poco fueron consiguiendo que Alexis Escobar se estabilizara.

¿Lo que ocurrió durante el diseño de sonrisa le dejó secuelas a Alexis Escobar?

En la conversación con el medio nacional, Alexis Escobar dijo que se sigue recuperando, pero que ha tenido que enfrentar algunos efectos adversos desde que tuvo el percance durante el diseño de sonrisa.

Esto debido a que a veces lo aquejan fuertes dolores de cabeza y, además, siente que su boca se le duerme.