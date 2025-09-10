Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

La revista Rolling Stone reveló su lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI, destacando a los artistas que marcaron la historia musical en los últimos 25 años. En el listado destacan varios artistas colombianos que han logrado consolidarse en el panorama internacional.

Entre los nombres que representan al país figuran Shakira, Karol G, J Balvin y Juanes, todos reconocidos por temas que trascendieron fronteras y consolidaron la presencia del idioma español en los principales escenarios del mundo.

J Balvin, Karol G, Shakira y Juanes entre los destacados

La publicación ubica a J Balvin y Willy William en la posición 234 con 'Mi Gente' (2017), una fusión de pop, electrónica y reguetón que se convirtió en un fenómeno global. Rolling Stone elogió el "oído innovador del colombiano y su capacidad para crear híbridos sonoros que redefinieron el pop latino".

Por su parte, Juanes aparece en el puesto 179 con 'Es Por Ti', incluida en su álbum Un Día Normal (2002). La revista resalta la "serenidad de su estilo y la belleza de sus melodías de guitarra, que capturan una emotiva visión de sinceridad y optimismo.

Karol G y Shakira consolidan el poder femenino colombiano

La artista Karol G, acompañada por Nicki Minaj, figura en el puesto 109 con 'Tusa', un himno del pop urbano contemporáneo que marcó un antes y un después en la colaboración femenina dentro de la música latina. La revista calificó el tema como una de las producciones más visionarias del género, destacando "la fusión de ritmos y la fuerza interpretativa de ambas cantantes".

Mientras tanto, Shakira, junto a Alejandro Sanz, ocupa la posición 56 con 'La Tortura', canción que sigue siendo una de las más exitosas en español en la historia de la radio estadounidense. Rolling Stone destacó la "energía y la química entre ambos artistas", calificando el tema como un punto de inflexión en la música pop latina.

La influencia latina en el listado global de Rolling Stone

Además de los colombianos, la selección incluye a otras figuras representativas del panorama latino, como Bad Bunny, Rosalía, Peso Pluma, Tego Calderón y Natalia Lafourcade, reflejando la diversidad de estilos que han conquistado audiencias en todo el mundo.

Entre los títulos más recordados están 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee, 'Quiero Bailar' de Ivy Queen y 'Ella Baila Sola' de Peso Pluma y Eslabón Armado, confirmando el impacto sostenido de la música en español en la cultura global del siglo XXI.