Karol G hará parte del Fashion Show de Victoria’s Secret 2025: fecha, hora y dónde verla

Victoria’s Secret 2025 ya confirmó a las artistas oficiales que se presentarán en el próximo Fashion Show 2025 que se llevará a cabo en Estados Unidos y Karol G se encuentra dentro del grupo de selectas cantantes que estarán en el esperado espectáculo.

RELACIONADO Emiro Navarro sorprende a sus fanáticos al mostrar su nueva y lujosa adquisición

Karol G en el Fashion Show de Victoria’s Secret 2025

Los internautas manifestaron su gran emoción ante el más reciente anuncio que compartió la intérprete de ‘Papasito’, por medio de sus redes sociales oficiales, al ser parte del próximo show de Victoria’s Secret en compañía de otras artistas como Madison Beer, Missy Elliot y más cantantes de alto impacto internacional.

La “Bichota” se presentará el próximo 15 de octubre a las 7:00 p.m., hora local, y su show será transmitido por medio de diferentes plataformas de streaming como Prime Video, Amazon Live o los canales oficiales de Victoria´s Secret como YouTube, TikTok e Instagram.

El regreso se las exclusivas y mediáticas pasarelas de Victoria´s Secret es todo un acontecimiento dentro del mundo de la moda, pues estos espectáculo son considerados como uno de los eventos más relevantes al contar con la participación de varias de las modelos más famosas del mundo.

El anuncio oficial se realizó por medio de la cuenta oficial de Instagram de la marca de lencería y en tan solo dos horas ya cuenta con más de setenta mil impresiones por parte de miles de internautas, quienes aplaudieron la participación de la antioqueña.

Por supuesto, la reacción de la intérprete de ‘Tu perfume’ no se hizo esperar ya que, por medio de las historias, compartió el flayer oficial del evento acompañado por la frase: “La Bichota en el Runway de Victoria’s Secret”.

¿Por qué se dejaron de hacer los shows de Victoria’s Secret?

La famosa empresa de ropa interior atravesó por uno de sus hechos más mediáticos a raíz de que en el año 2019 se cancelaron sus shows anuales debido a la pérdida de popularidad ante las acusaciones por falta de diversidad en sus modelos, entre otros temas controversiales.

Pese a los reclamos por parte de los más fieles fanáticos de estos espectáculos, las pasarelas volvieron a retomarse en el año 2024 con la participación de más artistas importantes para el espectáculo internacional.