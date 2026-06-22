Famosos que celebraron el triunfo de Abelardo de la Espriella durante la jornada electoral

Colombia atravesó por una nueva jornada de elecciones presidenciales con la que se definió al presidente que estará a cargo del país durante el periodo 2026-2030.

Sin embargo, las redes sociales estuvieron divididas entre quienes defendieron la campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes al finalizar la jornada se dirigieron a sus votantes.

Algunos artistas también tomaron partido de su candidato favorito, pues la emoción ante el triunfo del reconocido abogado y empresario no se hizo esperar.

Por supuesto, las opiniones estuvieron divididas entre quienes compartieron la alegría por el nuevo mandatario y quienes mantienen su escepticismo por sus propuestas.

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Artistas que celebraron el triunfo de Abelardo de la Espriella

A la ola de celebraciones se sumaron algunos artistas como Pipe Bueno, quien días antes publicó un video en donde compartió junto al barranquillero y exaltó su apoyo junto a otros artistas del género como Ciro Quiñonez, Alzate, Francy, entre otros.

A la celebración también se sumó, al parecer, el cantante Beéle, quien compartió una historia en donde festejó al ritmo de la música y las bucelas que estaban sonando en el lugar en el que se encontraba. No obstante, sus historias desaparecieron.

Varios actores también se sumaron a la celebración como Johann Fadul, Juliana Galvis, José Narváez, Alerta, Jorge Barón, Lucho Velasco, Andrea Valdiri, Jessica Cediel, entre otros.

Otros artistas decidieron evitar revelar su voto sin dejar de incentivar a sus seguidores a que se dirigieran a las urnas. Este fue el caso del cantante Feid, Maluma, Karol G, y Reykon, quienes publicaron su certificado y dieron a conocer la importancia de dirigirse a las urnas.

Famosos que apoyaron a Iván Cepeda

Por otro lado, algunos famosos también tomaron sus redes sociales para exponer su apoyo hacia el candidato Iván Cepeda. Este fue el caso de los creadores de contenido Yeferson Cossio, Camilo Triana, Juanda y actores como Diana Ángel, Julián Román, Santiago Alarcón, entre otros.