Daddy Yankee, Juanes y Anitta encabezan los artistas que se presentarán en los Latin GRAMMY 2026

El próximo jueves 12 de noviembre, en Las Vegas, se celebrará la edición 27 de los Latin GRAMMY y la Academia ha anunciado oficialmente los primeros artistas que se presentarán en vivo en el MGM Grand Garden Arena; dentro de los nominados, Karol G se convirtió en la colombiana con más nominaciones, con siete categorías en las que podría salir victoriosa.

Además, se confirmó que la presentadora oficial de los premios será la reconocida actriz Roselyn Sánchez, que también se encuentra nominada.

Artistas confirmados para presentarse en los Latin GRAMMY 2026

En la primera lista entregada por la Academia, presentaron 14 artistas en los que se destacan importantes nombres por su reconocida trayectoria musical, como el puertorriqueño Daddy Yankee, Anitta, Juanes o Carín León.

La lista la completan: Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi.

Además del reggaetonero Daddy Yankee, que fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, todos los artistas anteriormente confirmados para hacer parte de los shows musicales tienen al menos una nominación en alguna de las 60 categorías que tendrá la edición 2026.

La antesala iniciará a las 7 de la noche, hora de Colombia, mientras que la ceremonia, que será televisada, comenzará a las 8:00 p.m. con una duración de 3 horas.

Colombianos nominados a los Latin GRAMMY 2026

Acompañando a Karol G como la colombiana más nominada y a Juanes como una de las presentaciones, los otros colombianos nominados son J. Balvin, Ryan Castro, Feid, Beele, Grupo Niche, Jorge Celedón, Gusi, Karen Lizarazo, Carlos Vives, Fariana, Fonseca, Greeicy, Monsieur Preiné, Esteman, Juan Pablo Vega, Aria Vega y Keityn.