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Condenan a sujeto por la muerte de 53 migrantes que viajaban en camión a los Estados Unidos

Otras dos personas ya fueron condenadas por el mismo caso. De los migrantes a bordo, solo once lograron sobrevivir.

Foto: Gemini AI
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Noticias RCN

AFP

octubre 20 de 2026
02:04 p. m.
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Un tribunal estadounidense impuso una condena de 30 años de prisión a Rigoberto Miranda Orozco por su participación en la mortífera travesía de junio de 2022, en la que 53 personas del continente centro y norteamericano perdieron la vida al viajar hacinadas dentro del remolque de un camión en Texas.

El guatemalteco, que había sido extraditado desde su país de origen para responder ante los tribunales norteamericanos, se convierte en el tercer sentenciado por una de las mayores catástrofes de tráfico humano en la historia reciente de la región.

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"Creía que podía salirse con la suya, que podía esconderse en otro país. Ahora sabe que no es así. Porque pasará los próximos 30 años en una prisión estadounidense", sentenció el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, durante una rueda de prensa en San Antonio, tras la lectura del fallo el martes, 20 de octubre.

Además, destacó la relevancia del procesado en la estructura criminal al calificarlo como "una pieza clave en esta organización de tráfico de migrantes que causó la muerte de estas 53 personas".

Otras dos personas ya fueron condenadas por el caso:

El fallo judicial reconstruye un cruento periplo registrado cuatro años atrás, cuando al menos 64 ciudadanos procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador —entre los que figuraban ocho menores de edad y una mujer en gestación— cruzaron la frontera norte mexicana e ingresaron a Texas dentro de un camión sin ventilación adecuada.

Con el sistema de aire acondicionado averiado y un sobrecalentamiento progresivo dentro del compartimento de carga durante el trayecto hacia el norte, el vehículo fue finalmente descubierto en San Antonio.

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El hallazgo reveló una escena dantesca: 48 personas, entre ellas la gestante, yacían sin vida al concluir el trayecto. A pesar de los esfuerzos médicos y del traslado de 16 víctimas a centros hospitalarios locales, cinco de ellas fallecieron poco tiempo después debido a la gravedad de su estado. De la totalidad de migrantes que abordaron el camión, únicamente 11 personas lograron sobrevivir.

La sentencia contra Miranda Orozco se suma a los castigos impuestos en 2025 contra otros mandos de la misma red clandestina. En el pasado, la justicia estadounidense condenó a cadena perpetua al ciudadano mexicano Felipe Orduña Torres, identificado por las investigaciones como el líder principal de la estructura de contrabando humano, e impuso una pena de 83 años de cárcel a Armando González Ortega, señalado en las investigaciones como uno de los organizadores logísticos de la operación.

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