Speakeasy en Cartagena: El Aljibe, el bar oculto bajo la historia de Cartagena

Este exclusivo bar no solo rescata la historia subterránea de la ciudad, sino que ofrece una experiencia de coctelería de autor inspirada en la riqueza de las aguas colombianas y el majestuoso río Magdalena. Descubra este fascinante tesoro.

¿Qué hace único a El Aljibe, el nuevo speakeasy de Cartagena?

La capital de Bolívar suma un nuevo atractivo a su exclusiva oferta nocturna. El lujoso Four Seasons Hotel and Residences Cartagena ha abierto las puertas de El Aljibe, un speakeasy (bar a puerta cerrada) completamente oculto y ubicado en el interior de una histórica cisterna de agua. En épocas pasadas, cuando el agua dulce era un recurso invaluable en la ciudad amurallada, estas cisternas subterráneas servían para recolectar y proteger el líquido vital. Hoy, este místico espacio físico funciona como el corazón de una propuesta nocturna que se articula bajo cuatro pilares: recolectar, preservar, transformar y compartir.

En Four Seasons Cartagena, buscamos constantemente crear conexiones significativas entre nuestros huéspedes y el destino

Explicó Annie Monnier, directora general del hotel, destacando que el bar invita a descubrir el país mediante una narrativa profunda.

El agua como protagonista de la alta coctelería en el Four Seasons

A diferencia de los bares tradicionales que organizan su menú por licores o regiones geográficas, El Aljibe utiliza el agua como el hilo conductor de toda su carta. La propuesta examina las conexiones invisibles que este elemento crea entre los paisajes, las comunidades y las tradiciones de Colombia, desde las cumbres de los Andes hasta las costas del Caribe.

La técnica de mixología aplicada en este espacio lleva los ingredientes a otro nivel. Los asistentes pueden disfrutar de preparaciones donde el agua adquiere una expresión única, ya sea de forma clarificada, destilada, fermentada, salina o carbonatada.

"El Magdalena": el primer capítulo de sabores en este bar oculto

Para su inauguración oficial, El Aljibe ha presentado su primera temática, denominada El Agua Conecta: El Magdalena. Inspirándose en la arteria fluvial más importante de Colombia, la experiencia responde a una intrigante pregunta: ¿Qué conecta el agua?.

A través de cocteles de vanguardia, los expertos reinterpretan ingredientes locales que nacen alrededor del río. Productos autóctonos como el café de especialidad, el cacao, la caña de azúcar, los cítricos y diversas frutas tropicales se transforman mediante técnicas contemporáneas. La fermentación y la extracción revelan texturas y perfiles de sabor completamente nuevos, demostrando cómo el agua influye en cada sorbo.

Una experiencia de lujo en constante evolución para descubrir Colombia

Diseñado para ser un programa de coctelería vivo, el menú no será estático. El Aljibe promete evolucionar a lo largo del tiempo, introduciendo nuevas ediciones y capítulos que explorarán otras facetas hídricas de Colombia, cambiando los ingredientes y procesos sin perder su magia fundacional.

Ya sea para quienes buscan un coctel excepcional en sus vacaciones o para los amantes de la gastronomía que desean desentrañar las historias de Colombia, este bar subterráneo se posiciona como una parada obligatoria en Cartagena. La historia permanece bajo tierra, pero la experiencia en la copa siempre será un nuevo descubrimiento.