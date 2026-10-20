Yina Calderón explotó tras revelarse la necropsia de Baby Demoni: "Esto no puede quedar impune"

La muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, continúa generando interrogantes entre sus familiares, quienes buscan esclarecer las circunstancias en las que falleció. Tras conocerse nuevos detalles del informe de necropsia, Yina Calderón se pronunció públicamente y pidió que el caso avance en las instancias judiciales.

La creadora de contenido murió el 15 de octubre de 2025. En un comienzo, una de las hipótesis contempladas apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, un informe de Medicina Legal, conocido en exclusiva por Noticias RCN, estableció una causa de muerte por asfixia por compresión extrínseca del cuello y clasificó la manera de muerte como violenta, pendiente de determinación a partir de los hallazgos judiciales.

Así reaccionó Yina Calderón

La revelación motivó la reacción de Yina Calderón, quien pidió que se investigue lo sucedido y que la muerte de la joven no quede impune. “Se demuestra que murió por asfixia. Le pedimos al presidente De La Espriella que se encargue de esto, esto no puede quedar impune”, manifestó la influencer.

En sus declaraciones, Calderón también se refirió al estado de ánimo de Baby Demoni antes de su muerte y aseguró que la joven tenía deseos de vivir. “Ella tenía muchas ganas de vivir, es más, ella se había acabado de hacer unos retoques estéticos y estaba feliz”, afirmó.

¿Quién es señalado en el caso de Baby Demoni?

Otro de los aspectos que rodean la investigación es la situación de la expareja de Alejandra Esquín. El hombre figura entre los posibles responsables que examinan las autoridades. Yina Calderón también lo señaló en sus declaraciones y sostuvo que habría huido hacia España.

Los familiares de la joven también aseguran que su expareja habría salido de Colombia y que habría tomado la decisión sin informar previamente.

Por su parte, el padre de 'Baby Demoni' ha pedido a la Fiscalía y a los demás organismos judiciales que avancen en el esclarecimiento de la muerte de su hija. El hombre expresó su deseo de que se haga justicia y cuestionó la falta de respuestas que, según su perspectiva, ha recibido durante el proceso.