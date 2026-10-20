Laura Bozzo ingresa a UCI por grave infección: Este es su estado de salud

La reconocida presentadora de televisión peruana Laura Bozzo atraviesa por momentos críticos tras ser ingresada de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La conductora de 75 años enfrenta un cuadro médico complejo desencadenado por la perforación de una úlcera gástrica y una posterior peritonitis, lo que derivó en un choque séptico.

El estado de la célebre estrella del entretenimiento ha encendido las alarmas en el ámbito del espectáculo internacional, luego de que fuentes cercanas y reportes médicos en Ciudad de México confirmaran la severidad de su condición.

Esto es lo que pasó con Laura Bozzo

El quebranto de salud de Bozzo comenzó durante su estancia en Acapulco, donde experimentó severos malestares abdominales que motivaron una cirugía de urgencia. Sin embargo, la intervención inicial por una úlcera péptica perforada sufrió complicaciones cuando el contenido gástrico filtrado causó una grave infección abdominal (peritonitis), desencadenando un cuadro generalizado de sepsis.

Ante la gravedad del diagnóstico, fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital General de la Ciudad de México para ser atendida por un equipo multidisciplinario en medicina crítica.

Según informes revelados por su entorno y programas de televisión mexicana, la presentadora se encuentra bajo asistencia respiratoria mecánica (intubada) y con sedación profunda. El soporte vital resulta indispensable para permitir que su organismo estabilice la presión arterial y combata la infección mediante esquemas intensivos de antibióticos de amplio espectro.

Infección e insuficiencia respiratoria: Presenta neumonía, colapso en el pulmón izquierdo e hipertensión pulmonar.

Afección cardiovascular: Monitoreo constante ante una dilatación cardíaca (corazón crecido) provocada por el esfuerzo hemodinámico.

Soporte multiorgánico: Vigilancia de la función renal y hepática para prevenir una falla sistémica imprevista.

Esto es lo que dice la familia de la presentadora

A pesar de la gravedad del diagnóstico, sus allegados se mantienen cautos pero optimistas. Su asistente personal, Aarón Guerrero, declaró ante los medios de comunicación que su pronóstico se mantiene como "delicado pero estable", subrayando que se trata de un proceso de recuperación lento y con inevitables altibajos.

Por su parte, sus hijas, Alejandra y Victoria de la Fuente, permanecen junto a la presentadora en el recinto hospitalario. Pese a que en días pasados la propia Laura intentó tranquilizar a su público con un mensaje en redes sociales alusivo a su fortaleza, el protocolo de la UCI mantiene las visitas restringidas a la espera de que el tratamiento médico logre neutralizar por completo la infección.