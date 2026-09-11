Productor encontró nota inédita de Yeison Jiménez tras ocho meses de su partida

Ocho meses han transcurrido tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. Desde entonces, el país entero no ha dejado de conmemorar el legado del artista que, según sus familiares, habría dejado un amplio repertorio musical sin ser lanzado al público.

Los ocho meses desde su partida no pasaron desapercibidos ya que varios de sus colegas tomaron sus redes sociales para desempolvar varios de los momentos más inéditos junto al “aventurero de Colombia”, a meses de su deceso.

Cantantes recordaron a Yeison Jiménez

Yeison Jiménez sigue siendo protagonista en la industria musical. Así lo dejó saber Nico Hernández, quien compartió un clip en donde se le vio en compañía de Jiménez cuando se encontraban grabando una de sus colaboraciones que, al parecer, todavía no ha sido lanzada.

En el video se les observa a ambos cantantes riendo en el estudio de grabación, mientras hacen burlas sobre los métodos que estaban utilizando para implementar risas en la canción. El clip fue acompañado por una sentida reflexión de Hernández, quien exaltó las enseñanzas que logró adquirir de Yeison.

“Maestro YJ. Gracias por las enseñanzas, por los consejos, por tu buena energía siempre y por nuestra canción. Llevo este momento en el corazón para toda la vida… Así fue el ambiente mientras grabamos. Alegría y risas. ¡Gracias por todo maestro! Que privilegio haberte conocido y haber hecho música contigo. El más grande de la historia de la música popular”, aseguró.

Productor encontró carta de Yeison Jiménez

Por su parte, el productor Georgy Parra, quien trabajó junto al caldense, también se pronunció en sus redes sociales al compartir un sentido mensaje en donde exaltó el impacto de su ausencia no solo para la industria, sino también para todos aquellos que pudieron trabajar en su compañía.

Dentro de la reflexión, Parra reveló que, de manera inesperada, encontró una serie de anotaciones de Yeison mientras grababan su éxito ‘MLP’ en su estudio.

“Tu ausencia ha servido para mucho. En mi caso para observar mejor, ver todo con más madurez, afianzar la mirada con los corazones honestos, reales y leales… como también ver con claridad los que no lo son. Por aquí se te extraña negro. Se me ocurre (...) dale a San Pedro una serenata de regalito. A ver si te deja dar una vuelta por la tierra y nos pegas un saludito”, finalizó el hombre.