Yina Calderón reaccionó al video de la Epa Colombia encadenada: “¿Por qué no darle la oportunidad?”

Hay gran consternación en redes sociales tras la circulación de nuevas imágenes en donde se le observa a Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, siendo trasladada por funcionarios del INPEC hacia uno de los juzgados ubicado cerca a la avenida Ambalá con calle 69 en Ibagué.

Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar ya que en los videos se le observa a la empresaria esposada, con elementos de sujeción en manos, pies y una cadena que limitaba sus movimientos.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al video de Epa Colombia?

La creadora de contenido tomó sus redes sociales para compartir un video en donde hizo una petición especial al ver las nuevas imágenes de su amiga. Según Calderón, el trato que la mujer estaba recibiendo no era “justo”, pues afirmó que la empresaria “ya pagó” con su condena.

Ante la situación, la famosa se dirigió directamente al presidente Abelardo de la Espriella a quien le hizo la petición de interceder por la empresaria con el fin de darle casa por cárcel para terminar allí su condena.

“Hay muchos criminales sueltos, hay bandidos con acuerdos y Epa Colombia por un error, no sé si por la edad, por las malas juntas, por la falta de educación, por muchas cosas, está siendo tratada como una criminal. Quiero pedirle al presidente actual que como padre se ponga en los zapatos de la mamá de la Epa Colombia y se pregunte si es justo el trato que está recibiendo”, aseguró la mujer.

Así mismo, Calderón manifestó su inquietud por la condena que la empresaria ha recibido al compararla con otros delitos.

“Por qué no darle la oportunidad de pagar casa por cárcel. Cuántos millones de pesos ya le han sacado. Yo le pido, que piense dos minutos y que vaya tras los verdaderos bandidos y le dé la oportunidad a la Epa de no ser más tratada así”, finalizó Calderón.

¿Cuál es la condena de la Epa Colombia?

Actualmente, Daneidy Barrera cumple con una condena de 63 meses y 15 días por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.