"Como fan del fútbol, me da tristeza": La Liendra sobre fichaje de James a Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha causado cientos de opiniones y comentarios de personalidades colombianas, que incluso no hacen parte del ámbito deportivo, pero a raíz de la repercusión que el nombre del futbolista genera, hace casi imposible no lanzar una opinión sobre el movimiento que sacudió al fútbol colombiano.

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El creador de contenido 'La Liendra', que se ha visto involucrado en varias polémicas por el estilo de sus videos, se ha pronunciado al respecto y su opinión ha generado la reacción de varios usuarios en las redes sociales. En el video publicado en su perfil de Instagram, afirma que es hincha de Nacional y acude a los partidos ocasionalmente.

¿Qué dijo La Liendra sobre la llegada de James a Nacional?

El creador de contenido, que cuenta con más de 6 millones de seguidores, opinó sobre el arribo de James al fútbol colombiano y dijo: "Esto me da alegría, bienvenido James, pero como fan del fútbol me da tristeza", expresó, con el argumento de que, por su edad, el futbolista colombiano aún debería estar jugando en algún equipo importante de Europa.

"James no vino a mejorar (...) tampoco vino a ganar plata porque acá no están los mejores salarios", manifestó, poniendo como ejemplo a jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski, que, siendo mayores que James, están en otras ligas con altos salarios o que son más competitivas.

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Es el décimo equipo de James Rodríguez en los últimos 10 años

Después de su exitoso mundial en 2014 y su paso al Real Madrid, donde tuvo una primera exitosa temporada, James no ha conseguido estabilidad en los equipos en los que ha estado debido a diferencias con algunos entrenadores y lesiones que no lo han dejado demostrar su máximo potencial.

A partir de esto, durante los últimos 10 años, el colombiano ha estado pasando de un equipo a otro sin consolidarse como titular y finalmente llegó al fútbol colombiano para unirse a uno de los clubes más grandes del país y tratar de retomar su mejor nivel, que le permita tener estabilidad y continuar en la Selección Colombia.