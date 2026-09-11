'Qué ironía': la nueva cumbia de J Balvin junto a artistas argentinos

J Balvin volvió a ser noticia este 11 de septiembre tras lanzar un nuevo sencillo junto a los artistas argentinos 'La T y La M" titulado 'Qué ironía'. El tema musical combina los sonidos característicos de la cumbia argentina junto con los sonidos urbanos con los que J Balvin se volvió un ícono de la música latinoamericana.

La canción trata sobre el desamor, la nostalgia y las relaciones que se acaban por culpa de la monotonía. Además, cuenta con frases repetitivas y pegajosas que hacen que la canción sea fácilmente recordada por los fanáticos de los artistas latinos.

Video oficial de 'Qué ironía'

El sencillo musical fue lanzado junto con un video oficial grabado en Nueva York; en un videoclip publicado en la cuenta de Instagram de 'La T y La M', se crea una especie de intriga, ya que solo aparecen los cantantes argentinos dentro de un lujoso carro hablando de la persona a la que están esperando y, momentos después, el colombiano se sienta en la parte trasera del vehículo, quitándose la gorra que le cubre el rostro y dice: "Vamos a meter una cumbia mejor".

Un año atrás exactamente, Balvin se había estrenado en el género musical de la cumbia al lanzar un sencillo con el grupo argentino 'Ke Personajes' sumando más de 7 millones de visitas en su video en YouTube. Además de estas dos colaboraciones, el colombiano ya ha tenido varios juntes con diferentes artistas argentinos, experimentando en ritmos como el rap o el trap, consolidando una fuerte unión entre los dos países en materia musical.

2026 cargado de trabajo y nuevos lanzamientos para J Balvin

El 2026, ha sido un año lleno de nuevos proyectos e incursión en nuevos géneros musicales para J Balvin; en mayo, lanzó el álbum 'OMERTA' junto a la revelación de la música colombiana Ryan Castro con un repertorio de 10 canciones, entre las que se encuentra 'Pal Agua', una de las que mejor acogida tuvo por parte del público.

Además, en este año el cantante antioqueño realizó una gira de estadios por Colombia bajo el nombre de 'Ciudad Primavera', con un concepto de tarima de 360 grados, logrando el sold out en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali.