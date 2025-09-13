CANAL RCN
Tendencias

Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano: cantó junto a Andrea Bocelli

La artista colombiana brilló en el evento “Grace of the world” en la Plaza de San Pedro, convirtiéndose en la primera cantante latinoamericana en presentarse frente al papa.

Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano: cantó junto a Andrea Bocelli
FOTO: Captura de pantalla - abc news Live

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
04:40 p. m.
Karol G volvió a hacer historia en su carrera musical, esta vez en un escenario tan imponente como inesperado: el Vaticano. La intérprete paisa se presentó en el concierto 'Grace of the world', realizado en la Plaza de San Pedro, donde compartió escenario con grandes figuras de la música mundial, entre ellos el tenor italiano Andrea Bocelli.

La participación de Karol G no solo marcó un hito en su trayectoria, sino también en la representación latina, al convertirse en la primera artista latinoamericana en cantar frente al papa en un evento de esta magnitud.

El emotivo encuentro de Karol G y Andrea Bocelli

Uno de los momentos más memorables de la velada fue el dueto entre Karol G y Andrea Bocelli. Juntos interpretaron Vivo por ella, combinando la potencia lírica del tenor con la frescura y emoción de la artista colombiana. El público, compuesto por invitados internacionales, diplomáticos y representantes religiosos y culturales, se puso de pie para ovacionar esta fusión única de estilos musicales.

Karol G inició su presentación con 'Mientras me curo del cora', luciendo un look elegante con un vestido largo. Su imagen transmitió respeto y sofisticación, acorde con la solemnidad del lugar, y fue ampliamente elogiada en redes sociales.

'Grace of the world': un concierto con estrellas internacionales

El evento 'Grace of the world' reunió a artistas de talla mundial, consolidándose como un espectáculo sin precedentes en la Santa Sede. Además de Karol G y Andrea Bocelli, participaron figuras como Pharrell Williams junto al coro gospel Voices of Fire, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam, Teddy Swims y Angélique Kidjo. Todos ellos acompañados por el Coro de la Diócesis de Roma, bajo la dirección del maestro Marco Frisina.

El orgullo de los fanáticos colombianos se hizo sentir en las redes sociales con mensajes como “qué orgullo”, “se ve divina” y “espectacular”. Con este concierto, Karol G consolida su posición como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.

