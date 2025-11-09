¿Melissa Gate tendría una colaboración musical con Karol G? Esto dijo

Melissa Gate tendría una colaboración con Karol G, así lo reveló en una entrevista.

Así va la relación entre Melissa Gate y Yina Calderón tras La casa de los famosos Colombia

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia tuvo la oportunidad de estar en una entrevista llamada 'Cállate los ojos' con Gabo Cuevas, Dulce Gipsy y Alex Flores.

Allí habló sobre sus proyectos personales y cómo vivió su estadía en el reality, revelando que sus problemas con Yina Calderón se quedaron en el pasado y, por el momento, le desea lo mejor a la creadora de contenido.

Entre ella y yo ya no hay ningún tipo de roces, todo quedó en la casa...Realmente para qué vas a guardar odio y rencor en el corazón, las grandes personas no guardan eso, soy muy dada a olvidar y perdonar

¿Melissa Gate realizará colaboración musical con Karol G?

La creadora de contenido afirmó que se encuentra preparando su voz con expertos musicales para lanzar algunas canciones.

Ustedes saben que yo estoy incursionando en el mundo de la música, tengo una canción que se llama "Reales", le ha ido muy bien.

También le gustaría tener alguna colaboración con artistas nacionales e internacionales, como por ejemplo, Karol G, quien destacó su gran labor musical.

¿Melissa Gate ha tenido contacto con el equipo de Karol G?

Durante la entrevista, la creadora de contenido reveló ya se puso en contacto con el equipo de trabajo de Carolina.

No nos encontramos porque ella anda de gira, apenas llegue a Medellín, estoy pendiente para ir a buscarla.

Además, le gustaría estar en contacto con otros cantantes colombianos como J Balvin, Ryan Castro, Maluma y muchos más, destacando su gran talento y capacidad para conectar con el público.

Por el momento, la influencer seguirá compartiendo más detalles de su vida a través de redes sociales y los distintos proyectos en los que va a estar tras su paso por el reality.