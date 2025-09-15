Así lucía Karol G cuando visitó por primera vez el Vaticano | FOTO

La icónica Karol G sorprendió a todo el mundo con su presentación en el Vaticano.

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Vaticano?

Karol G fue la primera latina en presentarse al evento 'Grace from the Word', el cual fue organizado por el Papa León XIV, donde se convocó a varias artistas como John Legend, Clipse, Pharrell Williams, Angelique Kidjo, Teddy Swims, entre otros, para promover la paz mundial y la hermandad entre las naciones.

Además, la paisa se destacó por cantar la canción 'Vivo por ella', junto con el cantante italiano, Andrea Bocelli, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

A través de redes sociales, varios de sus seguidores mostraron su emoción y apoyo hacia la cantante, destacando su trayectoria y su impacto global en la música.

¿Cómo lucía Karol G antes su presentación en el Vaticano?

En medio del boom mediático que vive la ‘Bichota’, salió a la luz una fotografía de su primera visita al Vaticano.

La imagen empezó a circular en redes, luego de que una seguidora compartiera el recuerdo de cuando la cantante estuvo allí como simple turista, en contraste con su regreso actual, donde brilla con un imponente performance.

¿Cuáles fueron las reacciones tras la foto de Karol G como turista en el Vaticano?

Las reacciones de varios de sus seguidores fueron de total admiración: "Que lindo verla cumplir sus sueños,"; "Karol recordándonos que los sueños se cumplen"; "La mejor de todos los tiempos"; fueron algunos comentarios.

Por el momento, la artista seguirá cumpliendo varias metas y cautivando a muchos de sus seguidores con su carrera musical.