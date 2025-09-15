CANAL RCN
Tendencias

Así lucía Karol G cuando visitó por primera vez el Vaticano | FOTO

En redes comenzó a viralizarse el recuerdo de la primera visita de Karol G al Vaticano, generando todo tipo de reacciones.

Karol G
Foto captura de pantalla: abc news

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
03:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La icónica Karol G sorprendió a todo el mundo con su presentación en el Vaticano.

Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano: cantó junto a Andrea Bocelli
RELACIONADO

Así fue la presentación de Karol G en el Vaticano: cantó junto a Andrea Bocelli

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el Vaticano?

Karol G fue la primera latina en presentarse al evento 'Grace from the Word', el cual fue organizado por el Papa León XIV, donde se convocó a varias artistas como John Legend, Clipse, Pharrell Williams, Angelique Kidjo, Teddy Swims, entre otros, para promover la paz mundial y la hermandad entre las naciones.

Además, la paisa se destacó por cantar la canción 'Vivo por ella', junto con el cantante italiano, Andrea Bocelli, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

A través de redes sociales, varios de sus seguidores mostraron su emoción y apoyo hacia la cantante, destacando su trayectoria y su impacto global en la música.

Karol G llega a Roma y se prepara para cantar en el Vaticano junto a Andrea Bocelli
RELACIONADO

Karol G llega a Roma y se prepara para cantar en el Vaticano junto a Andrea Bocelli

¿Cómo lucía Karol G antes su presentación en el Vaticano?

En medio del boom mediático que vive la ‘Bichota’, salió a la luz una fotografía de su primera visita al Vaticano.

La imagen empezó a circular en redes, luego de que una seguidora compartiera el recuerdo de cuando la cantante estuvo allí como simple turista, en contraste con su regreso actual, donde brilla con un imponente performance.

Karol G detiene el tráfico en Brasil tras ser recibida por cientos de fanáticos
RELACIONADO

Karol G detiene el tráfico en Brasil tras ser recibida por cientos de fanáticos

¿Cuáles fueron las reacciones tras la foto de Karol G como turista en el Vaticano?

Las reacciones de varios de sus seguidores fueron de total admiración: "Que lindo verla cumplir sus sueños,"; "Karol recordándonos que los sueños se cumplen"; "La mejor de todos los tiempos"; fueron algunos comentarios.

Por el momento, la artista seguirá cumpliendo varias metas y cautivando a muchos de sus seguidores con su carrera musical.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Feid genera pánico entre sus fans al intentar caer desde un balcón en Chile

Restaurantes

Planes exclusivos para celebrar Amor y Amistad en Bogotá este fin de semana

Artistas

Sofía Vergara tuvo un inesperado inconveniente médico y terminó en urgencias: esto informó

Otras Noticias

Bogotá

Manifestación de conductores en Bogotá del 16 de septiembre: confirman puntos de concentración y horario

Conductores y motociclistas marcharán en Bogotá este 16 de septiembre. Conozca los puntos de concentración, horarios y zonas afectadas.

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 15 de septiembre de 2025: números ganadores

Consulte aquí el número y signo ganador del Dorado Tarde de hoy 15 de septiembre de 2025. Verifique los resultados oficiales del sorteo y compruebe si fue uno de los afortunados.

Redes sociales

Pantallas y niños: ¿cómo lograr un uso saludable en casa?

Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez tras error Nacional con los extranjeros: "Alrededor de Gandolfi hay 17.000 tipos"

Irlanda

Inició el juicio contra el Soldado F, implicado en la masacre de Bloody Sunday