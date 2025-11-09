CANAL RCN
Karol G llega a Roma y se prepara para cantar en el Vaticano junto a Andrea Bocelli

La cantante antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al aparecer en Roma y prepararse para su concierto.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
06:59 a. m.
Carolina Giraldo sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar su presentación en el Vaticano, pues será la primera mujer latina en presentarse en tal escenario.

Por esto, sus seguidores manifestaron su gran emoción por ver a la antioqueña compartir escenario con grandes artistas como Andrea Bocelli, Pharrell, entre otros.

Karol G celebra su llegada a Roma

La intérprete de ‘Papasito’ se tomó sus redes sociales para anunciar su llegada a Roma por lo que dejó ver algunas imágenes de su visita a la famosa Fontana di Trevi, la obra maestra barroca del siglo XVIII conocida por su gran belleza y por ser la fuente en la que miles de turistas llegan para arrojar monedas y pedir deseos.

Así mismo, Giraldo compartió un video con el que le dio la bienvenida a un nuevo día mientras se logra percibir de fondo su canción ‘Mañana será bonito’. De esta manera, la artista se estaría preparando para dar su show el próximo sábado 13 de septiembre en la Plaza de San Pedro.

Buenos días desde este lado del mundo y buenos días desde el otro porque probablemente vean esto cuando se despierten, comentó la mujer.

‘Grace for the World’ será un evento que marcará precedente únicos ya que, por medio de un novedoso concierto, se busca enviar un mensaje de paz y unidad para el mundo entero.

La participación de Karol G transmite un mensaje de unidad e inclusión cultural ya que el espacio contará con la participación de más artistas y un coro de 250 voces que también estarán acompañadas de un impactante show de drones.

Karol G brilla con su show en la NFL

Por otro lado, la antioqueña es tendencia en redes sociales al haber protagonizado un histórico show de medio tiempo en el partido de la NFL, durante el pasado 5 de septiembre en Brasil.

Su presentación no solo estuvo cargada de su gran talento y voz, pues la escenografía impactó ya que la mujer tuvo la oportunidad de cantar sobre una guitarra y una flor de gran tamaño.

Así mismo, estuvo acompañada por músicos y un amplio grupo de bailarines que le dieron armonía al espacio mientras la antioqueña interpretó algunos de sus más grandes éxitos de su álbum ‘Tropicoqueta’.

