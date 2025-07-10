CANAL RCN
Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

El homenaje de Saturday Night Live al icónico programa de Roberto Gómez Bolaños desató comentarios de sus protagonistas originales, incluyendo a Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves.

octubre 07 de 2025
07:37 p. m.
El legendario programa 'Saturday Night Live' sorprendió a la audiencia al recrear un sketch inspirado en El Chavo del 8, con Bad Bunny interpretando al recordado personaje de Quico. El segmento, emitido el 4 de octubre durante el estreno de la temporada 51 de SNL, rindió tributo al universo creado por Roberto Gómez Bolaños, una de las producciones más queridas de la televisión latinoamericana.

“No sé quién es”: Trump afirmó no conocer a Bad Bunny tras el anuncio de su show en el Super Bowl
“No sé quién es”: Trump afirmó no conocer a Bad Bunny tras el anuncio de su show en el Super Bowl

El elenco incluyó a figuras como Marcello Hernández (El Chavo), Sarah Sherman (La Chilindrina), Chloe Fineman (Doña Florinda) y Jon Hamm (Profesor Jirafales). La participación de Bad Bunny generó una ola de comentarios en redes sociales.

Florinda Meza y ‘La Chilindrina’ celebran el legado de Chespirito

Tras la emisión, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y recordada por su papel de Doña Florinda, compartió en Instagram un extenso mensaje en el que expresó su gratitud hacia el programa y hacia Bad Bunny:

Me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente como ‘La Chilindrina’, agradeció a SNL y al propio Bad Bunny en su cuenta de Instagram:

Gracias por darle vida a El Chavo. Fue inolvidable.

En la publicación oficial de la cadena NBC, también se sumó la cuenta del fallecido comediante Chespirito con un mensaje nostálgico:

¡Qué bonita vecindad! Está padrísima.

Finalmente, también hubo un comentario atribuido a Carlos Villagrán, quien le dio vida a Quico en la serie original y a día de hoy lo sigue interpretando. El comentario, que se desconoce si oficialmente es de él, dice. "Bad Bunny, me tocará cantar el sapito a tu estilo".

¿Dónde ver El Chavo del 8 en Colombia?

Los episodios de El Chavo del 8 pueden verse a través del Canal RCN, tanto en su señal de televisión abierta los fines de semana en las mañanas como en la página web canalrcn.com y en la app, donde se encuentran disponibles varios capítulos completos del clásico creado por Roberto Gómez Bolaños.

