“No sé quién es”: Trump afirmó no conocer a Bad Bunny tras el anuncio de su show en el Super Bowl

El anuncio que oficializó la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl ha generado una fuerte polémica interna en Estados Unidos desde diferentes sectores políticos.

El gran debate ha llegado hasta el presidente Donald Trump, quien, por medio de una reciente entrevista, aumentó las disputas entre los seguidores de la estrella puertorriqueña.

Donald Trump habla sobre Bad Bunny

El presidente de Estados Unidos también se sumó a la fuerte polémica ya que en una reciente entrevista telefónica, con el presentador NewsMax Greg Kelly, dio su opinión con respecto a las críticas sobre la participación del puertorriqueño, quien se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de la música latinoamericana.

Durante la entrevista, el mandatario se manifestó sobre el asunto al recalcar que no había escuchado hablar sobre el artista por lo que consideró como una “locura” el hecho de que sea quien encabece el show de medio tiempo del importante escenario.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué están haciendo esto. Es una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para seleccionar el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, manifestó el presidente Trump.

Cabe recalcar que no es la primera vez que el intérprete de ‘Pitorro de coco’ se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl, pues en el evento del año 2020 tuvo una participación en compañía de Shakira, Jennifer López y J Balvin.

Nueva polémica por redadas en Estados Unidos

Aunque Benito Antonio Martínez Ocasio manifestó que no incluyó a Estados Unidos en sus giras para evitar redada de migrantes latinos en sus conciertos, cientos de fanáticos cuestionaron su participación en el Super Bowl 2026.

Así mismo, Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional, dio a conocer que agentes de ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, estarán presentes en el show.

Los americanos también han manifestado que un artista de habla hispana no puede ser quien realice el show de medio tiempo en uno de los eventos estadounidenses más vistos en la televisión de dicho país.