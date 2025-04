VIDEO: así reaccionó Melissa Gate luego de que Karina le preguntó si podía iniciar un romance con Altafulla

Andrés Altafulla, el último participante que ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2025, le ha coqueteado a Melissa Gate y a Karina García durante las últimas semanas. Sin embargo, la creadora de contenido le ha manifestado que no le interesa tener nada con él, mientras que la modelo paisa ha reconocido que está sintiendo atracción por el cantante.

Pero, con el fin de evitar inconvenientes, Karina se acercó a Melissa Gate para confesarle que está interesada en Andrés Altafulla y preguntarle si ella no tiene ningún problema, teniendo en cuenta que el cantante le ha coqueteado.

En consecuencia, la creadora de contenido, fiel al imponente estilo que ha demostrado en La Casa de los Famosos Colombia 2025, le entregó una respuesta contundente. ¿Cuál fue?

En video: esto respondió Melissa Gate luego de que Karina García le preguntó si podía darle una oportunidad a Andrés Altafulla

En una conversación cara a cara con Melissa Gate, Karina García reveló lo que está sintiendo por Andrés Altafulla en este momento de la competencia. Sus palabras fueron las siguientes:

"Lo miraba como a un hombre porque yo veía que él era coqueto con Laura y contigo, pero a mí no me gustan los manes así. Sin embargo, he visto que le ha bajado un poquito y a mí me atrae", le dijo Karina García a Melissa Gate.

"Pero, yo dije que te tenía que preguntar a ti e, incluso, lo hablé con los chicos ayer", agregó la modelo paisa.

Por lo tanto, Melissa Gate no se demoró en responder. "Ah no, relax, por mí no hay ningún problema", aseguró.

No obstante, la creadora de contenido aprovechó la conversación para hacer una broma. "Ya me quitaste a Marlon y ahora a Altafulla, no lo voy a soportar, voy a pedir psicólogo", exclamó Melissa Gate de manera jocosa.

¿A qué horas son las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

De lunes a viernes, las galas de La Casa de los Famosos Colombia 2025 se emiten a las 9:00 de la noche. Mientras tanto, los sábados y los domingos inician a las 8:00.

Es importante tener en cuenta que todas las emociones de la competencia se pueden seguir en la pantalla del Canal RCN o en la aplicación que está disponible para descarga en este enlace.