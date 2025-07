Entre lágrimas: así se vivió el más reciente reto de eliminación en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 han finalizado el segundo ciclo de la competencia por lo que los jueces tuvieron que deliberar para eliminar a una celebridad. No obstante, la tensión del reto generó angustia en algunas celebridades, pues la exigencia del desafío puso en jaque varias preparaciones.

Los colombianos fueron testigos del segundo reto de la magistral competencia, que celebra sus diez años. Por esto, los chefs hicieron especial énfasis en la importancia de implementar las técnicas que, con el paso de las semanas, los famosos han aprendido.

No obstante, no todo fue tranquilidad ya que algunos platillos se complicaron en medio del reto. Este fue el caso de la modelo Michelle Rouillard, quien cayó en pánico tras presentar fallas en el huevo que quería presentar. Por esto, la mujer rompió en llanto ya que manifestó que la presencia de Claudia Bahamón le habría ayudado ante un panorama de estrés.

Me dio mucho sentimiento que ella llegara en ese momento porque me encontraba muy estresada y muy asustada. No sé si ella algún día lo va a saber pero le agradezco mucho… ella me ayudaba a sostener algunas cosas mientras yo terminaba, aseguró la modelo.