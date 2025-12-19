Shakira rompe récords con histórica residencia musical en Centroamérica

La artista colombiana agotó en menos de 24 horas las tres fechas de su residencia musical en Centroamérica, con sede en El Salvador, desatando una respuesta masiva del público regional. Los conciertos, programados para febrero de 2026, no solo confirman su poder de convocatoria, sino que proyectan un impacto económico sin precedentes, con cifras millonarias en turismo, empleo y consumo. El fenómeno consolida un nuevo modelo de espectáculos que ya marca un antes y un después para la región.

Shakira agota sus conciertos en Centroamérica en tiempo récord

La venta oficial de boletos inició el 17 de diciembre y, en menos de un día, las tres fechas programadas se agotaron por completo. Usuarios en redes sociales reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas, reflejo de la alta demanda por ver a la barranquillera en vivo.

Las localidades oscilaron entre los 45 y los 275 dólares, precios que no frenaron el entusiasmo del público. Tras el anuncio del “sold out”, Shakira celebró el logro con un mensaje directo a sus seguidores: “Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”.

Impacto económico millonario para El Salvador y la región

De acuerdo con datos oficiales y de la promotora Two Shows, la residencia de Shakira reunirá a más de 82.000 asistentes y generará un impacto económico estimado en 25 millones de dólares. El evento impulsará sectores clave como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte.

Además, se prevé la creación de 4.000 empleos directos y 7.000 empleos indirectos, relacionados con logística, seguridad, servicios turísticos y producción de espectáculos, fortaleciendo la economía local y regional.

Ocupación hotelera al 100 % y turismo regional en auge

La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, confirmó que durante las fechas de los conciertos se proyecta una ocupación hotelera del 100 % en San Salvador. Según las estimaciones oficiales, el 88 % del público será local, mientras que el 12 % corresponderá a visitantes extranjeros.

Agencias de viajes de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Honduras ya promocionan paquetes turísticos que incluyen entradas, alojamiento y traslados, posicionando a El Salvador como un nuevo epicentro regional para el turismo de espectáculos de gran formato.

Un modelo de residencia que redefine la industria musical

A diferencia de las giras tradicionales, la residencia de Shakira concentra varias fechas en un solo país, amplificando el impacto económico y cultural. Este modelo reduce desplazamientos, aumenta las pernoctaciones y dinamiza el consumo local, además de fortalecer la integración cultural entre países vecinos.

El formato ya demostró su éxito en Ciudad de México, donde la artista rompió récords con 12 presentaciones consecutivas del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, consolidando una estrategia replicable en mercados emergentes.

Producción internacional y tecnología sin precedentes

La residencia contará con una infraestructura técnica de nivel mundial. El escenario incluirá una pantalla principal de 49 metros de ancho por 9,6 metros de alto, más de 93 toneladas de equipos de alta tecnología, efectos con inteligencia artificial y elementos interactivos como el icónico avatar de loba de la artista.

Un equipo internacional de más de 150 profesionales respaldará el montaje, reafirmando que se trata de uno de los eventos musicales más ambiciosos jamás realizados en Centroamérica.

Shakira y el poder de una conexión intergeneracional

El éxito de la residencia también refleja la conexión emocional que Shakira mantiene con su público desde hace más de tres décadas. Ese vínculo intergeneracional —que une a padres, hijos y nuevas audiencias— explica por qué miles de personas viajan para verla en vivo y repiten la experiencia en múltiples fechas.

Reconocida por Billboard como la gira latina más exitosa de la historia, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour supera los 327 millones de dólares en recaudación global, confirmando que la música, además de arte, puede ser un motor real de desarrollo económico y cultural.