“Navidad bendita”: Blessd celebra gratuitamente las festividades junto a sus fans en Medellín

Stiven Mesa Londoño, más conocido artísticamente como Blessd, sorprendió a sus más fieles fanáticos al dar a conocer el itinerario completo de su “Navidad bendita” con la que busca hacer un homenaje a las personas de su ciudad y principalmente a quienes viven en el barrio en el que vivió junto a su familia.

Por esto, el paisa compartió el horario de sus jornadas con las que durante las novenas navideñas realizará todo tipo de actividades con las que conocerá a sus fanáticos, realizará presentaciones gratuitas y dará obsequios.

¿De qué se trata la navidad de Blessd?

El intérprete de ‘Mírame’ se encuentra compartiendo con todos sus seguidores en distintas jornadas en donde la comunidad ha disfrutado de actividades de integración con comunidades vulnerables. En dichos espacios se han obsequiado premios, se ha implementado la participación de estilistas, se realizaron jornadas especiales para adultos mayores, se han regalado electrodomésticos, entre otras actividades.

No obstante, la agenda sigue cargada de más sorpresas, pues esta se extiende hasta el próximo 24 de diciembre. Por esto, este viernes 19 de diciembre el artista realizará un concierto gratuito para sus fanáticos del barrio Antioquia a las 8:00 p.m., en la ubicación ‘Dímelo Jara Company’.

El sábado 20 de diciembre se pondrá a disposición de la comunidad una tarima para que nuevos talentos de la industria musical tengan la oportunidad de presentarse, mientras cautivan a sus seguidores.

Dicho evento tendrá presentaciones urbanas y musicales para viralizar a los artistas emergentes de la ciudad. Para participar se debe realizar un registro previo para seleccionar a los artistas.

El domingo 21 los futbolistas del equipo deportivo Atlético Nacional visitarán a la comunidad con el objetivo de compartir especialmente con los jóvenes y niños deportistas. El martes 23 de diciembre se llevará a cabo la visita a distintas fundaciones para llevar ayudas y compartir con dichas comunidades.

El miércoles 24 de diciembre Blessd llegará vestido de papá Noel a las comunidades para entregar regalos en donde también se llevará a cabo una actividad especial para celebrar la navidad.

Fechas para la gira nacional de Blessd

Por otro lado, el cantante antioqueño también reveló, en los días más recientes, las fechas de su gira nacional en donde visitará Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Barranquilla.