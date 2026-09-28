Regresan los ‘Juegos Macabros’: será en forma de videojuego para el primer semestre de 2027

La icónica franquicia de películas de ‘Juegos Macabros’, caracterizada por su terror psicológico y explícita violencia, regresará para unirse al mundo de los videojuegos y sacudir el mercado del entretenimiento con un formato interactivo; la noticia se conoció luego del último Summer Game Fest y Bloober Team, como su distribuidor, confirmó que ‘SAW: Genesis’ saldrá al público en el primer semestre del 2027.

“Sabemos lo mucho que significa esta franquicia para sus seguidores, y queremos ofrecer un juego que no solo esté a la altura del nombre de SAW, sino que también sea un excelente juego de terror multijugador por derecho propio”, publicaron las compañías encargadas del proyecto.

Así se jugará SAW: Genesis

La propuesta del videojuego se basa en un multijugador que no tiene las mismas condiciones o habilidades que los demás y la trama estará ambientada 100 años antes de que sucediera lo que se conoció en las películas.

Según se informó, en cada partida, tres jugadores asumirán el rol de ‘acusados’ y deberán resolver una serie de pruebas y acertijos, además de decidir qué parte de su cuerpo quieren sacrificar para lograr escapar con vida; un cuarto jugador será el que haga de juez y podrá ser atacado físicamente mientras intenta controlar todo el juego desde atrás.

Razones del retraso en el lanzamiento

SAW: Genesis se estrenará en el primer trimestre de 2027 y será lanzado bajo un formato de acceso anticipado en la plataforma Steam. “En los últimos meses hemos recopilado una gran cantidad de comentarios y hemos tenido la oportunidad de probar el juego bajo una variedad de condiciones”, señalaron los productores y añadieron que tuvieron en cuenta las posibles mejoras recomendadas por los usuarios, afirmando que la espera valdrá la pena.

Además, aseguraron que el retraso en la fecha de lanzamiento servirá para garantizar la calidad gráfica del juego y el nivel de violencia extrema que esperan los fanáticos.