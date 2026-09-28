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Regresan los ‘Juegos Macabros’: será en forma de videojuego para el primer semestre de 2027

Los productores aseguraron que el retraso en el lanzamiento garantizará mejoras gráficas y lo explícito que el público espera.

SAW regresa en 2027 como videojuego.
Foto: SAW

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
05:00 a. m.
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La icónica franquicia de películas de ‘Juegos Macabros’, caracterizada por su terror psicológico y explícita violencia, regresará para unirse al mundo de los videojuegos y sacudir el mercado del entretenimiento con un formato interactivo; la noticia se conoció luego del último Summer Game Fest y Bloober Team, como su distribuidor, confirmó que ‘SAW: Genesis’ saldrá al público en el primer semestre del 2027.

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“Sabemos lo mucho que significa esta franquicia para sus seguidores, y queremos ofrecer un juego que no solo esté a la altura del nombre de SAW, sino que también sea un excelente juego de terror multijugador por derecho propio”, publicaron las compañías encargadas del proyecto.

Así se jugará SAW: Genesis

La propuesta del videojuego se basa en un multijugador que no tiene las mismas condiciones o habilidades que los demás y la trama estará ambientada 100 años antes de que sucediera lo que se conoció en las películas.

Según se informó, en cada partida, tres jugadores asumirán el rol de ‘acusados’ y deberán resolver una serie de pruebas y acertijos, además de decidir qué parte de su cuerpo quieren sacrificar para lograr escapar con vida; un cuarto jugador será el que haga de juez y podrá ser atacado físicamente mientras intenta controlar todo el juego desde atrás.

Razones del retraso en el lanzamiento

SAW: Genesis se estrenará en el primer trimestre de 2027 y será lanzado bajo un formato de acceso anticipado en la plataforma Steam. “En los últimos meses hemos recopilado una gran cantidad de comentarios y hemos tenido la oportunidad de probar el juego bajo una variedad de condiciones”, señalaron los productores y añadieron que tuvieron en cuenta las posibles mejoras recomendadas por los usuarios, afirmando que la espera valdrá la pena.

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Además, aseguraron que el retraso en la fecha de lanzamiento servirá para garantizar la calidad gráfica del juego y el nivel de violencia extrema que esperan los fanáticos.

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