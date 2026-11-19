El volante cucuteño y figura de Atlético Nacional, James Rodríguez, volvió a acaparar miradas en Colombia no por un pase gol ni por un cobro desde el punto blanco, sino por un estreno automotor de alto impacto en Medellín.

Luego de días de tensión deportiva tras quedar al margen de la final de la Copa BetPlay 2026, el mediocampista apareció en redes sociales recibiendo las llaves de un espectacular Lamborghini Revuelto color naranja, avaluado en 3.670 millones de pesos.

Así luce el nuevo carro de James Rodríguez

La noticia tomó fuerza a través de las publicaciones de RR Autos, un concesionario especializado en la importación de vehículos de alta gama en el país. En las imágenes compartidas se observa al futbolista de Atlético Nacional firmando la documentación correspondiente y posando con las llaves de su nuevo superdeportivo, un movimiento que contrasta con el silencio que mantuvo tras la eliminación por penales ante Once Caldas.

Para muchos seguidores del fútbol colombiano, ver a James moverse por las calles de Medellín al volante de un automóvil de semejante exclusividad simboliza una nueva etapa en su regreso al balompié local.

Aunque en lo deportivo la amargura de haber quedado fuera de la definición de la copa todavía resuena entre la hinchada verdolaga —pese a que el jugador anotó en el duelo de vuelta—, la escena de su entrega dejó comentarios divididos entre felicitaciones por el gusto personal y debates sobre el momento en que se hace pública.

Más allá del impacto visual del tono naranja, este tipo de compras reafirman la afinidad histórica del volante con los autos deportivos y de lujo a lo largo de su carrera internacional.

En el entorno de Atlético Nacional también llamó la atención el vínculo con el mismo establecimiento: alrededor de un año atrás, Alfredo Morelos ya había adquirido allí un Mercedes-Benz AMG tasado en 188 millones de pesos, una cifra considerablemente menor frente a la inversión realizada ahora por James.