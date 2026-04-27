¿Lo esperaban?: este fue el nominado por el más reciente eliminado en La Casa de los Famosos

La décimo sexta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya dio inicio y la conformación del top 8 en el juego ya es una realidad para todos los participantes que siguen en la casa más famosa del país.

Sin embargo, la más reciente eliminación ya ha generado todo un debate tanto en redes sociales como dentro del recinto, pues varios participantes manifestaron su incertidumbre ante las nuevas estrategias que se tendrán que consolidar para evitar salir el próximo domingo.

Nuevo eliminado en La Casa de los Famosos

La semana culminó con la más reciente eliminación de Aura Cristina Geithner, quien al salir del exitoso reality, del Canal RCN, manifestó sentir alivio al afirmar que el juego ya se encontraba “bastante fragmentado” y que no logró “encontrar su lugar” allí.

Sin embargo, momentos previos a la decisión del público, el instante de tensión se elevó entre Aura y Valentino, quienes fueron los últimos dos participantes en conocer la decisión final y volver a la casa más famosa del país.

La determinación fue anunciada y Lázaro no dudó en abrazar fuertemente a la reconocida actriz para manifestarle su agradecimiento por lo vivido en el juego y continuar su recorrido al agradecer a Colombia.

Finalmente, Aura tuvo la responsabilidad de nominar a un famoso. Su decisión fue dejar en la placa a Mariana Zapata, quien tomó por sorpresa la decisión por parte de la actriz.

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Reacciones a la eliminación de Aura Cristina

El ingreso de Valentino causó conmoción entre todos los famosos. Este fue el caso de Beba, quien se lanzó sobre el famoso para terminar cayendo al suelo. La alegría también invadió a Mariana Zapata y, ante todo pronóstico, Alejandro Estrada, quien abrazó al jugador.

Las reacciones se han intensificado en redes sociales ya que los presentadores dieron a conocer los porcentajes con los que el público tomó la decisión. Pero, para sorpresa de todos, la puntuación de Aura no fue la más baja ya que fue Beba la que obtuvo la menor votación entre todos.

No obstante, esta no ingresó al cuarto de la eliminación ya que fue salvada, a última hora, por su compañero ‘Campanita’.